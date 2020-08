Silvio David Muñoz es sobrino de Antonio Muñoz (70) pero él se autodenomina como su "hijo postizo", por la estrecha relación que tenían. Por eso hoy lloró en el entierro del jubilado, cuyo crimen aún conmueve a la Villa Paolini de Pocito.

El cadáver del hombre fue hallado en la mañana del último lunes y desde entonces se tejieron varias hipótesis en torno a quién o quiénes y por qué lo mataron.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Silvio indicó que "Toni" o "Manolo", como le decían, incluso hasta pudo ser asesinado por error.

¿Un crimen por error?

Silvio reveló que su tío tenía un vecino que era una especie de "socio" suyo, a quien conocía de niño. "Es un vecino que le alquilaba, que vive a la vuelta. Solían guardarse plata, tenían como arreglos, todo comercial con el tema de la compra y venta de autos. En otra oportunidad vendió un auto y él le guardaba la plata", explicó, en tanto que dejó en claro que Antonio "si bien tenía como 6 vehículos y se decía que compraba y vendía autos, era un tipo que le gustaba tener sus cosas. No era un vendedor de autos activo, por decirlo de alguna manera. Tenía un par de autos ahí, se encariñaba, los tenía ahí, les pasaba el lampazo, les hacía algo de mecánica, pero en realidad vivía de la jubilación, cobraba la mínima".

¿Por qué pudo tratarse de un crimen por error? Por que ese "socio" que tenía fue en realidad quien días antes del crimen había vendido un vehículo. Se trata de una combi Renault Master por la que pagaron algo de un millón de pesos.

"Mi tío con la venta no tuvo nada que ver", aseguró Silvio. En realidad sí estuvo vinculado pero no directamente. Es que el vehículo estaba a nombre de un hermano suyo, a quien acompañó cuando hicieron la operación y la firma de papeles.

Ese hermano es el padre de Silvio, que está radicado en La Rioja pero que por la pandemia está en San Juan. Silvio explicó que cuando su padre le vendió el vehículo al "socio" de su tío, ahí Antonio sí intermedió y cobró una comisión.

Pero que esta vez no tuvo nada que ver. La operación se concretó el miércoles pasado y "la plata pasó directamente al banco, nunca estuvo en el barrio".

"Quizás supusieron que mi tío tenía la plata y lo mataron por error", sostuvo Silvio, quien además reveló que "los vecinos dicen que mi tío el sábado discutió con ese hombre (el "socio"). Pero era frecuente entre ellos pegarse unas puteadas. Por ese motivo el hombre estuvo en la órbita de los investigadores, pero "quedó en la nada", señaló.

El paso a paso del hallazgo

La que descubrió el crimen fue una señora que frecuentaba a la víctima, una amiga de toda la vida que el lunes por la mañana llegó a la casa del jubilado. "Fue a buscarlo, vio sangre en la entrada, miró para la pieza y vio a alguien que estaba tirado en el piso. Se asustó, cerró la puerta y se fue a buscarme", contó el sobrino del fallecido.

La víctima, Antonio Muñoz, festejando el año pasado sus 69 años.

La mujer fue hasta el comercio que Silvio tiene a unas 10 cuadras pero no lo encontró porque se había ido al centro. "Estaba mi señora. La cargó en el auto y volaron para la casa. Cuando llegaron, mi señora apenas entró me llamó llorando, gritando 'lo mataron al viejo, lo mataron al viejo'. Le dije que llamara la Policía", relató.

Y continuó: "Cuando llegué yo había un policía en la puerta y no me quería dejar entrar. Al grito de 'es mi papá, es mi papá' entré a la fuerza y lo vi, necesitaba verlo. Fue muy triste estar ahí, siento mucha impotencia por todo, por cómo murió, por cómo lo dejaron. Al segundo llegaron como 50 policías y salimos".

"Mi tío estaba en la habitación. La casa tiene una entrada y la habitación está ahí nomás. Se ve que le pegaron en la entrada y lo llevaron a la pieza y ahí lo remataron con un pedazo de riel con el que trababa la puerta. Tenía la boca con sangre y el riel estaba al costado lleno de sangre. Parece que para llevarlo a la piecita le pusieron algo abajo, una campera parece, y ahí lo remataron con el riel por el costado de la cabeza o en la nuca, fue un golpe seco", afirmó.

Qué pudo haber pasado

Silvio está convencido de que el o los asesinos conocían a la víctima. "Mi tío en la puerta tenía perros, como 10 perros, estaban siempre con él y no dejaban entrar a nadie. Por eso puede que sea alguien que estuvo con él", sospechó.

Antonio el domingo estuvo compartiendo un asado con unos amigos. "Estuvo como con 5 amigos. Ellos supuestamente se fueron como a las 5 o 6 de la tarde. Les tomaron declaración, pero según ellos no vieron nada raro", señaló. Y sugirió que quizás en esa reunión "comentó algo de la venta de la combi" y "alguno abrió la boca".

¿Una pelea? Esa hipótesis fue prácticamente descartaba por él. "Mi tío no le daba cabida a todo el mundo. Por ahí, muy de vez en cuando, le gustaba tomar unos tragos, pero cuando tomaba no era un tipo violento, no era un tipo de discutir, nada de eso. Nunca fue problemático", aseguró.

¿Robo? Lo único que faltaba de Antonio era su billetera. Estaba su celular y, por ejemplo, el televisor. Algo que a la familia le llama la atención. "Quizás estaba en la puerta y fue como una entradera, no sé", dijo el sobrino.

"El ropero estaba revuelto, pero hablando con mi señora recordamos que a él le gustaba sacar el cajón de las fotos, o cosas así, y tenerlas revueltas arriba de la cama", explicó.

Los pesquisas detectaron que ninguno de los ingresos de la vivienda estaba violentado. Además, Antonio estaba vestido, por lo que se supone que fue atacado antes de irse a dormir. Eso pudo ocurrir en la noche del domingo o ya en la madrugada del lunes.

El temor y el pedido de justicia

"Esto va camino a quedar en la nada, ese es el miedo que tenemos. Hay varias hipótesis pero nada concreto, no hay nada firme. Detuvieron a los vecinitos que viven al lado pero para mí por ahí no viene la mano. Los conozco a los pibes, son chicos jóvenes, y creo que ellos nada que ver", expresó el sobrino.

Agregó que Antonio "era muy querido por todos, muy respetuoso, jamás tuvo problemas con nadie".

"Queremos que se aclare todo esto. Yo primero dije que no iba a hacer nada, pero no, quiero que aparezcan los responsables para el descanso de él y el descanso de todos nosotros", concluyó.

Un sentido mensaje

Silvio compartió un desgarrador mensaje en Facebook:

"Hoy en tu último adiós. Voy a decir descansa en paz mi Viejo querido . Por los diferentes caminos de la vida. a diferencia de mi niñez ,los que me preguntaban es tu Viejo? , yo les contestaba si es mi Viejo Y te ganaste el respeto y el cariño de los pocos que me conocen en mi corta vida adulta .Con una impotencia y el resentimiento más crudo grite "Cobardes " por que te arrebataron la vida vil mente, por que te arrancaron de mi lado,del lado mi esposa y de mis hijos que tanto te amaban . Pero me quedo con el recuerdo ,las risas .los llantos y los momentos únicos que quedarán grabados para siempre en nuestros corazones . El cariño de la gente ,de los vecinos .que reconfortan a medias en lo personal , por que quiero que se haga JUSTICIA .pero reconfortan saber que fuiste una buena persona en lo más profundo de tu corazón ,seguirás siendo un tipo humilde , respetuoso y buena gente . Como todos tenías defectos .pero siempre seguiré la senda de tus palabras .de tus consejos,tus códigos ,de tus vivencias ,De las muecas ,de hablar con la mirada .hoy te despedimos con esta foto del año pasado en tu cumple 69 que define toda nuestra relación. Sencillez y felicidad .te amamos Tony hasta siempre .dejaste un vacío que nada ni nadie lo podrá llenar . Por que no se puede llenar el tiempo de las vivencias ni el anhelo".