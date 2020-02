Un comerciante de Rawson atraviesa por estas horas un dolor de cabeza a raíz de un robo que sufrió en su distribuidora, ubicada muy cerca de la sede de la seccional 6ta, dijeron fuentes policiales.



El hecho ocurrió durante la tarde del último jueves, en "La Distribuidora", propiedad de un hombre identificado por la Policía como José Flores, de 58 años. El comercio está ubicado en el 651 Oeste de la calle Boulevard Sarmiento, entre Santa Rosa y Pasaje Patria. Es en el corazón de Villa Krause y a poco más de 200 metros de la mencionada comisaría.



La versión policial indica que esa tarde se desarrolló en la zona una manifestación vecinal por supuestos problemas con el servicio de agua potable. La hipótesis es que, alrededor de las 16, un grupo de sujetos aprovechó el tumulto y atacó el local.



Para hacerse paso al interior del comercio los delincuentes rompieron a golpes la vidriera y luego fueron directamente a la caja, de donde sustrajeron una suma cercana a 40.000 pesos en efectivo, precisaron fuentes vinculadas al caso. No se llevaron nada de mercadería.



En la seccional 6ta dijeron que Flores no radicó la denuncia, por lo que actuaron de oficio. En la zona hay cámaras de seguridad y los pesquisas trabajan para dar con los ladrones, aunque hasta anoche no había ninguna novedad sobre posibles sospechosos.



Ayer el equipo de este diario intentó hablar con el damnificado, sin éxito.



Por otro lado, una vivienda de Chimbas ayer también fue blanco de la inseguridad (ver recuadro).

Por cuidar casa de parientes, les roban

Delincuentes desvalijaron una vivienda del Barrio Conjunto 10, en Chimbas, donde viven cuatro mujeres. Ocurrió entre las últimas horas del jueves y la madrugada de ayer, cuando las víctimas estaban cuidando casas de parientes que están de vacaciones. Los malvivientes forzaron una puerta del fondo y se llevaron un TV, un DVD, dos ventiladores, un horno eléctrico, un aire acondicionado, dos bicicletas, un auto eléctrico para niños, ropa, y hasta alimentos, dijeron fuentes policiales. Pudo ser peor, pero algo hizo que los ladrones huyeran y dejaran bolsas cargadas con más cosas. Interviene la subcomisaría Cipolletti. Las víctimas son de apellido Castro, informó la Policía.



VOLVER