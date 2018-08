A patadas rompieron la puerta para entrar. La familia damnificada aseguró que, tras el robo, ya piensan irse de Chimbas.

Delincuentes aprovecharon que los miembros de una familia habían salido a trabajar, entraron a su casa de Chimbas y a plena luz del día robaron $50.000, una costosa bicicleta, una notebook y otros aparatos, dijo una de las víctimas, que pidió reserva de su nombre.



El golpe ocurrió durante la mañana del pasado lunes, en una vivienda de la manzana "D" del barrio Las Vicuñas. La dueña de casa dejó temprano su hogar para dirigirse a la escuela donde trabaja, acompañada por su hija estudiante universitaria. Y un poco más tarde, a eso de las 8.15, salieron de la vivienda el otro hijo de la mujer y su esposa, que comparten el mismo techo. "Parece que estaban esperando que no quedara nadie en la casa para entrar", dijo la estudiante. Los ladrones abrieron el portón y forzaron la puerta de madera del frente para abrirse paso en el interior. Y una vez adentro revolvieron todo. "Dieron vuelta la casa, no dejaron rincones sin revisar", sostuvo la joven. Fue ella la que llegó junto a su madre sobre las 13.40 y descubrieron el saqueo.



De todos los dormitorios sacaron dinero que los ocupantes tenían ahorrado, unos $50.000 según la Policía. También se llevaron una bicicleta MTB rodado 29" que el hijo de la dueña de casa se había comprado en febrero en cuotas y que todavía no termina de pagar. Y además sustrajeron una notebook, 3 celulares y otros aparatos, refirió la joven. Luego del tremendo robo, aseguraron que van a reforzar la seguridad de la vivienda.

"No dormimos en toda la noche por el miedo que te queda. Tenemos mucha bronca"

DAMNIFICADA



La familia radicó la denuncia en la seccional 17ma, desde donde en conjunto con la Brigada de Investigaciones Norte recabaron los datos aportados por los damnificados para empezar a orientar la pesquisa.



"Teníamos muchos planes para hacer con el dinero que nos llevaron, como arreglar la casa. Pero yo ya le dije a mi mamá que quiero que nos vayamos de Chimbas", comentó la estudiante.