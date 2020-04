Menos de 24 horas después de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria a causa de la crisis del coronavirus, un preso fue detenido luego de robar una heladería.

El asalto fue este miércoles por la tarde, cuando personal de la División Sustracción de Automotores patrullaba el barrio de Almagro. Al llegar a Rivadavia y Yatay observaron a una persona que corría empujando a todos los que se ponían a su paso.

Intentaron detenerlo dándole la voz de alto, pero el hombre no les hizo caso y siguió huida.

Allí empezó una persecución que terminó en Lezica y Yatay, donde lo alcanzaron e identificaron como F.B., argentino y de 34 años, que venía de asaltar una heladería ubicada en avenida Rivadavia 4533, de donde se escapó con $620 en efectivo.

Mientras la policía lo esposaba, el delincuente gritó: "¡Qué me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus, llevame igual que mañana me voy de nuevo!".

El asaltante (que tenía antecedentes penales por varios robos y tentativa de robo) mostró el documento que avalaba su excarcelación con fecha del 28 de abril, ordenado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

En el hecho interviene el Juzgado Criminal y Correccional número 57, a cargo de Fabiana Galleti, Secretaría número 61 de Osvaldo Vázquez, quien dispuso la detención y demás diligencias de rigor.

Fuente: TN