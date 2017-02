El accidente en el camino a Chile por Mendoza tiene en su listado de pasajeros a, al menos, dos familias sanjuaninas, según pudo saber DIARIO DECUYO. Son en total 7 personas, cuatro mayores y tres niños. En la tragedia fallecieron 19 personas.

La familia Maldonado Oro

Eliana Oro: no se sabe aún nada de ella. No ingresó a ningún hospital, tampoco por ahora la confirman como fallecida. Es que hay una mujer que tras el vuelco habría subido a un vehículo particular.

Jorge Maldonado: presenta quebraduras, pero está fuera de peligro

Liam Juan Cruz Maldonado: tiene 4 años, tiene comprometido el ojo, la nariz y una oreja. Su estado es delicado.

Liam, Eliana y Jorge

La familia Olivera Sánchez

Jorge Olivera: está vivo, pero no se sabe aún detalles de su estado de salud

Fernanda Sánchez: es pareja de Jorge Olivera. No se saben detalles de su salud

Thiago y Dylan Olivera: están internados, son hijos de esta pareja. Están en el Hospital Notti. El estado de ambos es delicado.