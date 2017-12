Un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe quedó detenido esta tarde por haber matado a balazos a su ex pareja, a la hija de ésta, a su ex suegra, a su ex cuñada y a otro hombre en un hecho ocurrido en un barrio de esa ciudad, informaron fuentes policiales.

El agresor fue identificado como Facundo Solís, personal del Servicio Penitenciario de la provincia, que revistaba en el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias. En tanto, su ex mujer fue identificada como Mariela Noguera, quien murió como consecuencia de varios balazos.

Tras atacar a Noguera, en una vivienda de Monseñor Zaspe al 4100, Solís se dirigió a una casa de la misma cuadra donde residía la madre de ella. De acuerdo a los investigadores, allí, mató a balazos a su ex suegra, su ex cuñada, la hija de su ex pareja y al novio de ésta, y además hirió a un hijo de la primera víctima, quien esta tarde se encontraba internado en el hospital José María Cullen.

Vecinos del lugar alertaron a las fuerzas de seguridad tras escuchar los disparos y minutos después la casa donde se atrincheró al atacante fue rodeada por decenas de policías de la sección Orden Público, Agrupación Cuerpos e Investigaciones. Tras una breve negociación, Solís se entregó y fue inmediatamente trasladado a una dependencia policial. Liliana, una de las vecinas del lugar, sostuvo que era de esperarse una situación así porque Solís "era muy agresivo".

"Lo habían sacado de la casa porque tenía una orden de restricción para acercarse a su familia. Era conflictivo con ella y con los vecinos, siempre. La señora había hecho denuncias porque era muy agresivo", señaló a la prensa.

La mujer, que vive en cercanías a las casas de las víctimas, completo diciendo: "Imaginábamos que podía llegar a pasar algo así".