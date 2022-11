Una niña de 15 años no fue a la clase de educación física en su escuela el último miércoles, y protagonizó un revuelo que concluyó con más dudas que certezas a última hora de ese día, cuando una vecina de la zona de Tres Esquinas, en Sarmiento, la encontró tendida al costado de un callejón, shockeada, mojada y con un aparente golpe en su cabeza, dijeron fuentes policiales y judiciales. Según voceros del caso, la menor fue revisaba por un médico que pareció traer algo de tranquilidad a la familia de la menor, pues constató que no tenía lesiones de un ataque sexual. Ahora se espera que la propia jovencita cuente ante un psicólogo del Anivi por qué decidió no ingresar al colegio. Y por qué en lugar de partir hacia su casa tomó otra dirección (eso dijeron algunos testigos) sobre las 13 del último miércoles.

'Shockeada y avergonzada', fueron palabras de los pesquisas para describir cómo estaba la menor la noche del miércoles. Según un primer relato que habría brindado la chica ante los uniformados, dijo que en su caso tuvieron participación tres personas (varones y mujeres), aunque no pudo dar precisiones sobre cuántos eran de cada sexo, algo que les resultó llamativo.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, pero ayer parecían más inclinados a pensar que la situación 'no fue tan grave'.