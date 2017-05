POR EL FRENTE. Vitalia Nogales frente a la reja de la ventana (ya reparada) de su dormitorio que forzaron los ladrones para entrar a su hogar.

Tan sólo 20 minutos. Ese es el tiempo que se ausentó una mujer de su casa en Rawson y el lapso que se demoraron al menos dos ladrones en entrar a su inmueble. Vitalia Nogales, la damnificada, contó que la corta salida fue para visitar a su hermana y cuando volvió se topó con que una reja de una ventana del frente estaba forzada. Al ingresar, encontró su dormitorio revuelto y el faltante de un aire acondicionado de 3.500 frigorías y un televisor de 32 pulgadas.



El hecho trascendió ayer, pero ocurrió entre las 19.30 y las 19.50 del sábado pasado en calle Comandante Cabot 702 Oeste, Rawson. Nogales explicó que se fue a visitar a una hermana y en su casa no quedó nadie. Cuando regresó y caminó por su vereda, notó que a la reja de la ventana de su dormitorio le faltaban dos barrotes. “Entré y vi parte de la reja puesta a un costado. Me llamó la atención y cuando me acerqué, me di cuenta que me habían robado. El aire estaba en caja y también me llevaron el televisor. Ninguno de los vecinos vio nada”, dijo Vitalia.



Recuperan elementos robados

Policías de la Seccional 9na recuperaron el sábado en la noche un TV de 49”, un radiograbador, una plancha, ropa, perfumes y otros efectos robados que abandonaron unos sujetos en avenida De Los Ríos y calle Salta, Caucete. Investigan a quién pertenecen las cosas.