El blanco. Los pesquisas policiales no descartan que los ladrones supieran que el corredor inmobiliario tuviera dólares, pues atacaron sólo su departamento.

Vivir en un complejo de dúplex, cerrado, no representó ninguna dificultad para al menos un delincuente que aprovechó la ausencia de uno de sus moradores para apoderarse de lo más valioso que tenía: una caja fuerte que no abrió y se llevó con todo lo que tenía adentro, principalmente unos 3.000 dólares, algo así como 173.500 pesos al último cambio oficial de ayer.



El repentino aumento de la cotización del dólar de seguro ahora deja con un sabor más que amargo al damnificado, identificado como Cesar Domínguez (33).



El robo ocurrió en un moderno complejo de dúplex ubicado en calle Lavalle en la zona de Trinidad, Capital, que está cerrado con un portón, tiene rejas y también alambres de púas.



Según informaron fuentes policiales, Domínguez, que trabaja como corredor inmobiliario, salió de su departamento alrededor de las 13 del domingo y cuando regresó, a las 19, encontró todo revuelto y la ausencia de su caja fuerte, indicaron.



Los investigadores suponen que hubo más de un ladrón, que entraron por los fondos de ese complejo de 6 departamentos, colindante con un galpón que tiene un gran terreno baldío.



Lo demás también fue audacia pues forzaron la puerta principal de la casa de Domínguez y revolvieron todo hasta dar con la caja fuerte en una de las habitaciones.



Los investigadores no descartan que los ladrones supieran del dinero, pues les llama la atención que sólo atacaran su casa y se llevaran exclusivamente la caja fuerte. El caso es investigado por Robos y Hurtos y otras áreas de la Policía.

A otro joven, $100.000

Un joven de apellido Nuñez fue otro que tuvo que lidiar con la amarga sorpresa de volver a su casa y toparse con un gran saqueo, pues los delincuentes se apoderaron de unos $100.000, dos televisores de 42 pulgadas, una Play Station 3 y varios pares de zapatillas, confirmaron fuentes policiales. El hecho ocurrió en las horas en que Nuñez no estuvo en su casa del Loteo Amat, en Chimbas, entre las 18 y las 22 del lunes pasado, precisaron los voceros.