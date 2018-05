Un hombre bajó 20 minutos de su camioneta Eco Esport. Ese tiempo bastó para que malvivientes se robaran su movilidad.

Según dijo Gabriel Luna, todo sucedió la medianoche del lunes en el departamento 9 de Julio cuando fue a visitar a una amiga. "Me bajé, di vuelta a la cuadra caminando y me encontré con que me habían robado la camioneta", explicó.