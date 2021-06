Luego de una búsqueda de cuatro días, este jueves se presentó ante la Justicia un hombre que dijo que atropelló y mató a Rafael Miranda en un accidente registrado en calle Agustín Gómez, entre Chacabuco y Pellegrini, Rawson. Horas más tarde, se conoció su identidad y también los pasos de la investigación.

En diálogo con Radio Sarmiento, el fiscal Adrián Riveros dijo el hombre se llama Roberto Pereyra, quien quedó detenido y con su Renault 12 secuestrado para corrobar si es el mismo que arrojaron los resultados de la investigación.

En ese sentido, Riveros explicó que al haber pasado cuatro días del hecho no se puede comprobar si Pereyra iba alcoholizado o no al momento del accidente y detalló que en el lugar del accidente no encontraron indicios de alguna frenada, que solo hallaron zapatillas a unos 20 metros del cuerpo de Miranda.

Además, el fiscal anunció que este viernes se solicitará una audiencia de formalización (puede concretarse entre sábado y domingo) para que Pereyra pueda declarar, dar su versión de los hechos y así la Justicia poder evaluar su responsabilidad penal. También pedirán una prisión preventiva y pondrán un plazo de investigación.

Miranda fue embestido desde atrás cuando caminaba por un costado de la calle Agustín Gómez, entre Chacabuco y Pellegrini. Se había bajado del colectivo y pretendía llegar a su casa en el asentamiento La Paz de Rivadavia, ubicada a pocos metros, donde vivía con su pareja y sus cuatro hijos menores de edad.