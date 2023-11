Lautaro Alvaredo, un joven de 19, había salido a un boliche en la localidad de Gregorio de Laferrere, La Matanza. A la salida, una patota lo golpeó y le provocó muerte cerebral. Hoy, se entregó uno de los tres agresores, identificado como Román Stella, quien ya tenía una orden de captura.

Ocurrió esta madrugada y se presentó junto a un abogado en la seccional de Laferrere sur, una de las unidades policiales que estaba a cargo de la búsqueda de los sospechosos.

Según lo que informó el periodista Rodrigo Alegre en Arriba Argentinos, Stella será indagado por la Justicia en las próximas horas.

Aún se mantiene la orden de captura por Ian Agustín Noguera (19), el acusado de dar la patada que le provocó la muerte cerebral a Lautaro. Por otro lado, la Policía aún está tratando de identificar a un joven, captado por las cámaras de seguridad, que se encontraba en una moto y que fue cómplice del hecho.

Cómo fue el brutal ataque a Lautaro Alvaredo

Este es la pelea en donde Lautaro Alvaredo recibe la patada que horas más tarde lo llevo a la muerte. La policía busca a Ian, el joven de 19 años. El hecho sucedió a la salida del boliche Sirus en Laferrere pic.twitter.com/jiYe6i3KCD — Jenny Di Serio (@jennydiserio) November 8, 2023

Aunque recién se conoció este miércoles, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo a unos metros del boliche “Cyrux”, ubicado en Luro y Obligado. En un momento, y tal como ocurrió con Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la seguridad del local echó a Lautaro.

La pelea arrancó adentro del local bailable, cuando un joven llamado Ian le pegó en la cara a otro identificado como Román y le rompió el anteojo, por lo que sacaron a ambos del lugar junto a sus respectivos grupos de amigos. El agredido quería que le pagaran el arreglo del anteojo y en ese momento comenzó el conflicto.

En las imágenes se puede ver que dos jóvenes agreden brutalmente a Lautaro: uno de ellos fue identificado como Román y el restante es uno que estaba en moto, que investigan si era amigo de Román o si vino después.

“Era la tercera o cuarta vez que iba a un boliche. En los videos se ve claro como mi hijo levanta la mano como diciendo ‘yo no tengo nada que ver’ y le pegan de atrás. No le dan chance ni a defenderse, no es una pelea mano a mano. Él cae al suelo y no se puede ni parar porque le siguen golpeando. Fueron a matar por matarlo. No sé qué pensar”, dijo Diego, el papá de la víctima, a Telenoche.

En tanto que Jorge, el padrastro de Ian, uno de los presuntos agresores, habló con TN este jueves. “En el video está mi nene, un amigo y una nena. En ningún momento hay una patota, son dos personas. A mi hijo le buscaron pelea, ellos le buscaron pelea a él”, dijo.

“No está prófugo, estamos esperando que se resuelva esta situación. Si se entrega así no tenemos abogado ni nada. Fuimos a la fiscalía y no nos quisieron atender. Quisimos aportar testigos y no nos quisieron recibir”, continuó.

En este sentido, le mandó sus condolencias a la familia de Lautaro: “Al padre le mando mis condolencias, con mi familia oramos todos los días para que suceda un milagro. Estamos súper dolidos”.