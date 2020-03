Dos notebooks, calzado, mucha ropa, una bicicleta, un reloj y $30.000 en efectivo. Hasta ahí, un botín normal, como el que se llevan en cualquier robo. Pero esta vez, en tiempos de pánico por el coronavirus (Covid-19), los delincuentes además apostaron por productos sumamente requeridos por estos días: un pote de alcohol en gel, dos Lysoform y varios jabones. Y si se trata de cosas insólitas, también un frasco de café chileno y champú.

Todo eso se llevaron de una casa ubicada en la calle Cereceto, en Concepción, Capital. Fue entre las 8.30 y las 12.30 del último miércoles, cuando no quedó nadie en la casa de Federico Olivera (34). El joven estudiante de ingeniería industrial salió a hacer unos arreglos en el kiosco donde es el encargado y cuando regresó se encontró con su vivienda dada vuelta. Para entrar, los malvivientes rompieron el candado de una puerta de chapa que conduce al fondo y luego sacaron las rejas de la ventana de la cocina. Adentro hicieron un desastre, al punto que revisaron todos los sectores, revolviendo todos los rincones. "Cuando entré estaba todo hecho un desastre. Busqué un cuchillo por si seguían adentro y recorrí las habitaciones, pero no encontré a nadie", afirmó. Al que tampoco hallaba era a su perro, pero luego se dio cuenta que estaba entretenido con una costeleta que los malvivientes sacaron de un freezer para dársela.

Olivera dijo que el robo de las notebooks significa para él un gran dolor de cabeza, pues allí guardaba apuntes y documentos importantes de su carrera. Pero sin duda lo que más le llamó la atención fue que se hayan llevado los artículos de limpieza, incluido un alcohol en gel que estaba sobre una mesa, en la entrada de la casa.

Para sustraer la bicicleta (una Venzo valuada en unos $40.000), los delincuentes tuvieron que hacer más daño, pues estaba en una despensa del fondo y para entrar violentaron la puerta.

La víctima supone que hubo un entregador, pero de eso se encarga ahora la Policía. Personal de la División Criminalística trabajó en el lugar pero, según Olivera, no halló huellas, por lo que creen que utilizaron guantes.

"He vivido siempre acá y es la primera vez que me pasa. Es muy feo, casi que no duermo", cerró.

Joyas y $30.000 al diputado Gioja

Al menos 30.000 pesos y joyas de oro y plata se destacaron en el botín que al menos un delincuente consiguió en la casa del diputado provincial Leonardo Gioja (hijo del exsenador César Gioja) en la calle Roger Balet en Desamparados, Capital, confirmaron fuentes policiales.

El hecho trascendió ayer pero ocurrió días atrás. Al parecer, quien o quienes entraron a la casa aprovecharon que no había nadie, de noche, para poder dar el golpe. La hipótesis policial es que treparon por algún lugar del frente y se descolgaron por el fondo, donde habría estado una puerta sin llave; voceros del caso aseguraron también que la vivienda habría quedado sin alarma.

Por el caso está detenido un sujeto identificado en la Policía como Franco Díaz (23) apodado "Parrilla". Lo complicarían algunas imágenes de cámaras de seguridad de la zona, justo en el día y la hora en que se produjo el ataque en la casa del legislador, indicaron.