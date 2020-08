Durante esta época, en varias zonas agrarias de la argentina se repiten la quema intencional de campos en búsqueda de limpiar el terreno de malezas secas, o también se pueden ver incendios accidentales por las sequías. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un caso donde el fuego quemó todo menos el altar de una nena fallecida.

El incendió ocurrió en un campo de la localidad de Armstrong, a 100 km de Rosario y donde un hombre le había hecho un altar a su hija que falleció por un accidente automovilístico en 1997 cuando tenía 13 años.

Lo llamativo del incendio fue que el fuego devoró todo a su alrededor menos el altar de la nena donde quedó el terreno intacto a su alrededor, el resto del lugar todo negro y quemado por las feroces llamas.

“Yo creo y veo a la Virgen que aparece. Dios me cuidó la grutita”, explicó Hugo Romero muy emocionado por lo que ocurrió en su campo y el altar que le construyó a su hija. El hombre contó que hay esculturas de la Familia Sagrada, hay una cruz y siempre le lleva flores.

“Ayer se prendió fuego, me contaron que hubo unas llamaradas tremendas y quedó este espacio libre que no se quemó. Es de no creer, pero lo estamos viendo. Soy creyente, soy católico y creo en Dios. Él me cuidó la grutita de mi hija”, contó el hombre.

Uno de los bomberos que estuvo apagando el incendio habló con los medios y contó que quedaron todos sorprendidos cuando llegaron al lugar por la imagen. “Cuando logramos sofocar las llamas y el humo se disipó nos encontramos con esta situación y ahí nos surgió la idea de filmar para que la gente vea lo que había sucedido en este lugar”, explicó Germán Cecchi.

Los bomberos tuvieron que trabajar más de tres horas para poder apagar el incendio y tuvieron que recibir ayuda del dueño del campo. Además, la policía montó un operativo para que las personas que transitaban la zona reduzcan su velocidad por el humo que bajaba la visibilidad de los conductores.