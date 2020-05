Este viernes por la tarde, Sebastián Villa declaró durante más de dos horas por la plataforma Zoom ante la fiscal Verónica Pérez, de la UFI 4 de Esteban Echeverría en la causa que está denunciado por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género".

El comienzo de la audiencia se retrasó por más de una hora a raíz de algunos ribetes procesales que debieron discutir previamente. Comenzó alrededor de las 16 y se extendió por más de dos horas, hasta poco antes de las 19. Si bien Villa había conseguido ser eximido de prisión previamente, la Justicia decidió prohibirle la salida del país “mientras dure la tramitación de este proceso”.

Durante su alegato, el futbolista marca el verano del 2019 como el comienzo de “los celos e inseguridades por parte de Daniela”. A fines de ese año, tras salir campeón con Boca, retornó a Colombia y se reencontró con Cortés tras pasar unos meses separados aunque los conflictos persistían: “Anteriormente me había robado un dinero y se había sacado fotos de mi tarjeta (...) y en Colombia hacía muchas compras”.

Según la palabra de Villa, en enero del 2020 tuvieron nuevamente otra pelea pero se reconciliaron "antes del último partido que salimos campeones" mientras el atacante xeneize estaba con su peluquero Wilson en la concentración y este le sugirió que la “perdonara”. Volvieron a convivir en un barrio privado días antes del comienzo de la cuarentena, pero al mes de eso el delantero asegura que la notó "rara irritante".

En la declaración indica que el punto de debate en la pareja en este último caso estaba centrado en la compra de un boleto de regreso a Colombia en medio de la pandemia. “Ella empieza a decirme que si ella quería yo no jugaba más en Boca ni en la selección de Colombia, que si ella quería me arruinaba la carrera”, afirmó. Y agregó: “Dijo que si era necesario se iba a autolesionar para arruinar mi carrera y que yo iba a trabajar como un albañil”.

En la declaración frente a la Justicia, el actual delantero de Boca mencionó que después de cada pelea terminaban teniendo relaciones sexuales. Además, el colombiano expresó que “cada vez que terminamos, ella decía que estaba embarazada, pero nunca estuvo embarazada”. Ante dicha situación, según expresó el propio Villa ante la Justicia, le solicitó a Cortés ir a un hospital para “hacer el examen de sangre y nunca quiso ir” y que “cada vez que se hacía una prueba de orina yo le decía que me la mostrara y ella me decía que ya la había tirado y las veces que me mostró salían negativas”.

Villa reconoce la existencia de escenas de violencia verbal en la pareja: “Sos un negro feo hijo de puta, así me dijo”. Y también se justificó diciendo que recibió golpes de Cortés: “Obviamente me tengo que cubrir, porque me tenía que defender tomándola de los brazos, ella estaba como una loca. Me había tirado una vela; me metió puño en la boca y en la cabeza. Yo me defendí, ahí la agarré de los brazos”.

“Siempre fui romántico con ella. Contrataba a los chefs para que fueran a nuestra casa y ella tuviera una cena romántica. Yo nunca le haría daño a ella ni a su familia”, argumentó. “Nunca pasó maltrato físico o psicológico, nunca”, insistió.

Cuando la Fiscalía le preguntó si había sido lastimado en el momento que le lanzó una vela, él aseguró: “Más me dolía el corazón que los propios golpes de ella".