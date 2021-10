Luego de que Gabriela Nuñez fuera acusada de homicidio doblemente agravado por el crimen de Gonzalo Martínez (25), a quien le arrojó un ladrillazo en la nuca que le provocó la muerte de inmediato, habló Romina, hermana del joven. Además de pedir perpetua para su excuñada, aseguró que Nuñez ya había atacado con un golpe en la cabeza a Martínez y que le había provocado una herida por la que tuvieron que darle 7 puntos.

“Hemos pasado muchas cosas con ella, estamos tan desconsolados y queremos perpetua”, comenzó diciendo Romina Martínez en diálogo con Estación Claridad.

“Se salieron a decir muchas cosas sobre Gonzalo que no eran. Ella declaró que él era un mal padre, que golpeaba a sus hijos. Gonzalo no era así. Él luchaba para que mis sobrinos estuvieron bien. Mi hermano vivía un calvario por esta mujer. Ellos se separaron porque en noviembre o diciembre del año pasado ella le partió con una tenaza la cabeza. Le pedí por favor que la denunciara, pero él no quería, pero decidió separarse para tratar de mantener contacto sólo con sus hijos”, confió Romina.

Y agregó: “Cuando ella le rompió la cabeza y yo vi que a mi hermano le habían dado 7 puntos, me desesperé. Él había decidido irse de la casa de ella y fui yo a buscar sus cosas porque ella no lo dejaba llevarse nada. Yo fui y le pedí por favor que me diera sus cosas. Le dije que Gonzalo no la iba a molestar más, que tampoco lo molestara a Gonzalo. Él sólo quería estar con sus tres hijos. Pero ella no lo dejaba en paz, todo el tiempo lo buscaba para volver”.

A la vez, comentó que, “desde la separación no tenía paz. Ella hacía juntadera con otra gente cuando estaban los chicos. Y Gonzalo no quería que estuvieran más con ella los chicos, porque la violenta era ella. Por eso veníamos hablando entre nosotros que pidiera a los chicos legalmente, porque cada vez que iba a su casa era un problema”.

En cuanto al día del crimen, Romina sostuvo que “yo no sé si estuvo consumiendo drogas, porque no estaba con él. Lo que sí sé es que ella lo llamó para que buscara a los chicos. Cuando llegó la encontró en la cama con su nueva pareja y los chicos. Mi hermano le dijo que no quería que sus hijos se acostaran en la cama con ellos y eso generó una pelea con la actual pareja de ella. Después, ella lo mató a sangre fría. Yo creo que lo tenía premeditado, tanto que le dio tiempo de ponerse ‘viuda’ en Face. Ella lo había escrito antes. Yo creo que esto muestra que ella ya tenía un plan”.

Para finalizar confió: “Yo quiero que se sepa que Gonzalo no era un mal padre, él vivía y moría por sus hijos. Queremos justicia y queremos luchar por la tenencia de sus hijos porque queremos que crezcan en una familia normal. Yo solamente hablo porque él no se puede defender. No era una mala persona, no era un mal padre, no golpeaba a sus hijos, sólo quería lo mejor para ellos”.