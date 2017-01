El empeño de las autoridades municipales de Jáchal por embellecer o al menos darle un toque distintivo al portal de ingreso al departamento, parece ir a contrapelo del dañino capricho de los vándalos.



Desde hace un mes, cuando se puso en marcha el cambio de fachada con pintura, jarrones con plantas, iluminación y otras obras, como la gran bandera argentina de 9 metros de largo por 5 de ancho, los ataques de los delincuentes no pararon.



Primero se robaron una lámpara de la iluminación. Después rompieron uno de los grandes jarrones con palmeras distribuidos en torno al mapa del departamento y el monumento al patrono de Jáchal, San José. Y ayer se robaron la gran bandera que costó 12.000 pesos, con cordel y todo.



Todo pasó en el cruce de Vicuña Larrain y la Ruta Nacional 150, situado unos 3 kilómetros al Este del centro departamental.

La novedad dejó indignado al intendente Miguel Vega y sus colaboradores. Y también a la gente que había aprobado la iniciativa, más ahora, que es temporada alta de turismo.



Por el caso, ayer, no había una denuncia formal del municipio, dijeron fuentes policiales. De todos modos, los uniformados ya tratan de esclarecer el caso.



Los primeros entrevistados fueron los pobladores que viven cerca del lugar atacado. Pero como los embates de los malvivientes ocurrieron de madrugada, poco y nada pudieron aportar esos vecinos sobre eventuales movimientos sospechosos en el lugar.



Sin embargo los policías también están dispuestos a no dejar el caso en la nada. Y ayer habían pedido a la gente que sepa algo o pueda aportar alguna pista, que llame a la comisaría (02647-420090) o al 911, y ofrezca información aunque sea en forma anónima.

INFORME: Hubo Herrera, corresponsal