Con bronca estaba ayer la víctima, el remisero Gustavo Giménez, quien se negó a hablar con el equipo de este diario.

Delincuentes aprovecharon que un remisero se ausentó de su casa por 4 horas y en ese lapso se le metieron y le sustrajeron unos $135.000 en efectivo que había obtenido hacía unos días mediante un préstamo, dijeron fuentes policiales.

El ataque ocurrió entre las 21 del domingo y la 1 del lunes, cuando Gustavo Giménez (46) salió de su vivienda para visitar a su pareja. La misma está ubicada en el interior del Barrio La Fraternidad, en Capital, sobre la calle Segundino Aguiar, precisaron los voceros.

La pata misteriosa del caso es que los ladrones no violentaron ningún ingreso. Ayer el damnificado no quiso brindar declaraciones a este diario, pero los investigadores indicaron que la hipótesis es que los sujetos se descolgaron por el fondo (al lado hay una casa abandonada) y luego ingresaron por una puerta de ese sector que aparentemente no tenía llave, dijeron.

Otro dato llamativo es que adentro los malvivientes no desordenaron mucho. Es por eso que los pesquisas creen que quizás los delincuentes sabían de la existencia de esa suma y fueron directamente por eso. La plata estaba en el cajón de un mueble, ubicado en un dormitorio.

La denuncia fue radicada por Giménez en la Seccional 27ma, desde donde dieron intervención a otras brigadas de investigación, como Robos y Hurtos. Los pesquisas entrevistaron a los vecinos en busca de datos y también buscaban los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

Además, desde la División Criminalística fueron por el lugar a recolectar huellas y otras pruebas que puedan ayudar a esclarecer el caso. Hasta anoche no había ninguna pista certera.