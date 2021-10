En la madrugada de este viernes, alrededor de las 5, un ladrón fue detenido luego de ingresar a robar cervezas en un almacén de Capital.

Según las fuentes, el hecho se produjo en un negocio ubicado en Avenida Rawson al 1.106 Sur, Capital. Allí, el padre del propietario del comercio dormía y sintió ruidos en el garaje de la vivienda, donde se ocupa para depósito de mercadería. Pensando que era su hijo el que estaba realizando tareas en el lugar abrió la puerta y se encontró con un ladrón que estaba sacando distintos elementos.

Ante ello, es que el padre del damnificado le dijo que no se mueva, que se quede donde está porque ya había llamado al 911. El delincuente trató de huir por el mismo lugar por donde había ingresado per no lo logró. El dueño de casa, a su vez, llamó a otro de sus hijos que vive en el mismo lugar, quien ayudó a vigilar para que el delincuente no se vaya.

También llegó el propietario del comercio y personal policial de la comisaría 3º para finalmente aprehender a Emilio Agustín González Blanco. En tal lugar se pudo constatar que el detenido ingresó por la parte superior del portón del frente de la vivienda que mide más de dos metros, rompiendo unas puntas tipo lanza. Luego sustrajo algunas botellas de cerveza para luego pasarlas por la pared vecina hacia un sitio en estado de abandono.

También se pudo saber que el malviviente se encontraba acompañado por otras personas que no pudieron ser aprehendidas, pero que esperaban del lado contiguo para recibir la mercadería robada. Al momento en que el personal policial se encontraba en el lugar, se pudieron escuchar ruidos en la propiedad vecina, presumiendo que los cómplices del ladrón se fugaron por fondos vecinos.

El damnificado pudo constatar el faltante de nueve botellas de cerveza que no pudieron ser encontradas en las inmediaciones, lo que demuestra que el aprehendido actuaba acompañado.

Emilio Agustín González Blanco quedó bajo la órbita del procedimiento especial de Flagrancia y se le imputa el delito de robo doblemente agravado por escalamiento y efracción.