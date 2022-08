Ambos tenían 23 años, ambos habían estado en juntadas en las que no faltó el alcohol. Y ambos volvían a sus casas cuando los sorprendió la muerte. Uno de ellos perdió la vida al volcar en la camioneta de su papá y estrellarse de costado contra un árbol en Pocito. El otro sufrió una violenta caída en la moto que conducía en el ingreso al puente del Río Castaño, en Calingasta. Al parecer, ambos se accidentaron solos y no habían tomado las precauciones de rigor: Según fuentes policiales y judiciales, el joven que circulaba en camioneta fue encontrado sin el cinturón de seguridad puesto y todo hace suponer que un fuerte golpe en la cabeza contra el parante del vehículo y también contra el árbol lo que causó su tragedia. En el caso de la víctima de Calingasta, tampoco hallaron en el lugar ningún casco.

EN POCITO

Pablo Emanuel Arévalo Velázquez fue el primer deceso del que tuvieron novedades en la Policía, sobre las 2,30 de ayer. Circulaba por la calle Hipólito Yrigoyen (más conocida como San Miguel) en la Ford EcoSport de su padre con intenciones de llegar a su casa en la Villa Aberastain, en Pocito. Pero entre las calles 7 y 8, perdió el control del vehículo lléndose apenas hacia su derecha para luego cruzarse violentamente hacia el carril contrario y volcar. En pleno descontrol, se estrelló violentamente con el costado derecho del vehículo y fue su fin.

Según fuentes ligadas a la investigación, Arévalo había estado desde el mediodía del domingo en una casa de Rawson, donde se festejaba el cumpleaños número 90 de la abuela de su novia. Y volvía de ese festejo cuando sufrió el accidente. Por eso es que los pesquisas que dirigen el fiscal Renato Roca con los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Maximiliano Gerarduzzi (UFI de Delitos Especiales), no descartan que el alcohol haya tenido algún protagonismo en el desenlace fatal.

En ambos casos creen también que no habían tomado las precauciones: uno no llevaba cinturón; el otro no tenía casco