Ésta es la imagen de Stella Maris González



Lucía Barbarita Aravena tiene 75 años, apenas puede caminar, casi no ve de un ojo y la diabetes le trae constantes problemas. Pero, además de su delicada salud, arrastra un gran pesar sobre sus espaladas. Es que el 18 de octubre pasado desapareció de su casa Stella Maris González (40), su única hija y desde esa fecha que no saben el paradero.

La mujer se fue de su hogar -vivía con Lucía y otros dos hermanos- sin la documentación, ninguna muda de ropa, con apenas 95 pesos en sus bolsillos y un teléfono celular.

Lucía Barbarita Aravena, la madre de Stella Maris



Lucía sólo quiere saber cómo está y dónde, "estoy muy enferma, ya me operé y me tengo que operar de nuevo. Mi salud está a la miseria y no saber de ella me pone más mal porque me sube la glucemia, la presión", dijo entre lágrimas.

Y agregó, "en el Tercer Juzgado Correccional me dijeron que está localizada, pero no me dicen dónde. Los policías me contaron que está en un hogar, pero nadie me aporta datos concretos".

La mujer pide que cualquier persona que sepa el paradero de su hija se acerque a su casa (Benavídez 2530, Este, en la Villa Juan Pablo Segundo) o bien que llame al 911.