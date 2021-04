"Ya lo he denunciado por todos lados y nadie hace nada. Le pusieron una perimetral pero eso no alcanza porque me sigue molestando. ¿Están esperando que me mate?". Pamela Silva (29) relató el "calvario" -según dijo- que vive con el padre de sus tres hijos (10, 6 y 5 años) y lo tildó de "enfermo" por lo último que le hizo, arrastrarla con el auto, un VW Gol Trend, más de 50 metros, mientras ella se agarraba de la ventanilla. Eso ocurrió en la noche del domingo, en la Villa Nueva de Capital, donde vive la víctima, sobre la calle Arnobio Sánchez. "Vino a buscar un parlante, me dio una piña porque pensaba que iba a llamar a la Policía y salió corriendo. Andaba con otro vago, yo salí detrás de él pero se subió al auto, arrancaron con todo y me arrastraron hasta que me solté y quedé tirada en el piso, no le importó nada. Si la rueda me agarra me mata", afirmó la mujer, que terminó internada en el Hospital Rawson con traumatismo de cadera y raspones en el costado derecho del cuerpo.

Ayer continuaba con mucho dolor, pero dijo que lo que más le afecta es saber que su ex sigue en libertad. "Yo quiero que lo manden al Penal, que se componga ahí. Tiene 11 hijos tirados por todos lados y me amenaza con que me va a quemar la casa con los niños adentro. Yo lloro todos los días, estoy en un estado depresivo terrible, no es vida lo que tengo", expresó.

El acusado es un changarín llamado Carlos Alberto Díaz (45), que tiene la tenencia de los dos hijos menores de Silva. Ella aseguró que esa decisión judicial es injusta y denunció que el hombre le da de beber alcohol al nene de 5 años y que lo lleva a que lo acompañe a comprar un "polvo blanco".

Silva lloró sin parar durante toda la entrevista con este diario. Dijo que siente impotencia, bronca y sacó una carpeta con comprobantes de denuncias radicadas, por ejemplo, en las seccionales 2da y 17ma, y en el Cavig. En su cuerpo tiene marcas: sobre el ojo derecho, una cicatriz porque en una oportunidad el sujeto le dio un botellazo en el rostro, según su versión. Y lleva en la parte superior de la pierna derecha una faja ortopédica, porque "hace dos años me dio una patada, me quebró y nunca quedé bien".

"No hay justicia para la mujer... yo tengo miedo de terminar muerta o de que le pase algo a alguno de mis hijos. Por favor, que alguien se haga cargo de esto", concluyó.