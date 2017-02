Camino de un lado al otro los pasillos de la sala de espera de la terapia intensiva del Hospital Notti donde está luchando por su vida su nietito de 3 años Liam Juan Cruz Maldonado. Pero su cabeza tiene otra preocupación: su hija Eliana, mamá de Liam y que viajaba en el micro, no aparece.

No se sabe nada. Hay una hipótesis que indica que pudo haberse subido a un vehículo particular tras la tragedia. Lo único claro es que, al menos por ahora, no está ni entre los heridos ni los fallecidos.

Susana con su hija Eliana

"Hace horas que estoy acá y no se nada. Me aferro a un milagro, que Eliana esté en algún lugar viva, bien", contó Susana a DIARIO DE CUYO. La falta de luz a tanta incertidumbre complica todo, en un momento donde está también la vida de su nieto.