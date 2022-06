Este miércoles, mediante un juicio abreviado, un sujeto reincidente fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión efectiva más reglas de conducta, luego de golpear brutalmente a su pareja y amenazarla de muerte.

Fuentes judiciales informaron que el hecho se produjo el pasado lunes feriado por la tarde. Personal de la Comisaría 34º fue comisionado por el 911 a un domicilio ubicado en el Asentamiento Evita, La Bebida, Rivadavia. Al llegar al lugar encuentran a una pareja discutiendo y entrevistan a la mujer, quien dice que son convivientes desde hace siete años con Eliseo Emanuel Vera y que tienen dos hijos en común uno de 1 año y otro de 7 años.

Además, la mujer contó que estaban discutiendo desde cuando ella se sentó en la mesa para almorzar y allí Vera la golpeó repetidas veces en el rostro con el puño y también la agarró del cuello, ocasionándole lesiones. Luego, ella salió de la casa y atrás también salió Vera. A continuación, la mujer vuelve a ingresar para seguir comiendo y cambiar a los niños para irse al parque y terminar la discusión, pero el sujeto volvió a golpearla con el puño en la cara y le tiró los pelos.

Pero no fue lo único, porque también la tiró al piso al lado de la mesa y allí la pateó en la zona del torso, mientras le decía "te voy a matar, no servís como mujer, sos una víbora". Luego, el propio Vera llama al 911 informándole que le había pegado a su pareja. También la mujer detalló que no es la primera vez que su pareja le pegaba y que nunca lo había denunciado.

El personal policial inmediatamente aprehendió al hombre, lo encerró y este miércoles recibió su condena.