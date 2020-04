Tiene 79 años Balbino Nuñez, es jubilado ferroviario y encargado en una finca calle Oro, entre Necochea y Luna, Chimbas. Un hombre de trabajo como tantos que por primera vez sufrió un violento ataque de ladrones. Fue ayer, a eso de las 3, cuando dos encapuchados con revólveres abrieron a patadas la precaria puerta del rancho donde vive y enseguida se las arreglaron para reducirlo junto a su pareja de hace tres meses, un hijo de 14 años de la mujer y un amigo del menor al que le falta una pierna (la perdió en un accidente laboral) y también es parte de ese grupo familiar. Al cabo de un "rato largo" -dijeron ayer- los golpearon a trompas y con las armas, los ataron con lo que encontraron en la precaria casa y luego de revolver todo se alzaron con unos $20.000 que el hombre había ahorrado de su jubilación, dos radios, un ventilador, una garrafa de 10 kg y toda la ropa y calzado que pudieron. Según las víctimas, antes de huir, apilaron cosas dentro de la casa, buscaron sin éxito un encendedor para prender fuego y, por fuera, ataron la puerta con alambre.

"Entraron encapuchados, nos pegaron con las armas y nos dieron algunas piñas, después de un rato largo se fueron con lo poco que había acá. Nos pedían un encendedor porque querían prender fuego acá adentro, estaban pasados de alcohol y parecían drogados", dijo uno de los jóvenes asaltados.

Según contaron, todo pasó alrededor de las 3 de ayer, cuando la pareja de Nuñez, Antonia Cuello (52) se levantó a tomar agua. Ahí, los delincuentes abrieron a patadas la puerta que, por dentro, habían dejado trabada con una silla. Lo que siguió fue una demostraron de violencia: "A mí me ataron las manos para atrás y también las piernas", dijo el jubilado.

Leonardo Jofré (24 años, discapacitado) fue obligado a tirarse al piso y encima suyo arrojaron al hijo de la mujer, de 14 años, ambos fueron atados entre sí y también a dos camas. Luego les tiraron colchones, colchas y hasta frazadas encima de ambos.

Fue la mujer la que los rescató luego de zafar del cinto con que la habían atado.

"Decían que les habían pasado el dato de que teníamos plata, yo les dije que no pero al final encontraron los $20.000 que había ahorrado bajo el colchón. En toda mi vida nunca me había pasado algo así, ahora voy a tener que hacer algo para que no me vuelva a pasar", dijo el jubilado.

"Espero que no vuelvan porque la próxima los vamos a estar esperando, ya no va a ser lo mismo", advirtió un familiar de los asaltados.