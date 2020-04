La misteriosa muerte de una nena de tres años, ocurrida ayer en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, sacude por estas horas a la localidad de Los Menucos, un pequeño pueblo enclavado en el centro de la provincia de Río Negro con sólo 2.600 habitantes.

Los padres aseguraron que se trató de un accidente doméstico, pero los primeros exámenes al cuerpo en el lugar del hecho descartarían esa versión. Según dijeron fuentes judiciales, los investigadores apuntan a que fue asesinada por su propia familia. Por eso es que el fiscal de General Roca, Ricardo Romero, quien tiene a su cargo el expediente, ordenó la detención de la mamá, una joven de 21 años, y del padrastro, un hombre de entre 35 y 40 años, como sospechosos de la muerte de la niña.

Todo comenzó el viernes pasado en una pequeña vivienda rural del paraje Las Mochas, ubicada a 70 kilómetros de Los Menucos. Los padres aseguraron que ese día la nena se subió a una escalera que estaba apoyada en una pared de la casa y se precipitó al piso desde una altura aproximada de dos metros. Ocurrió mientras la mamá supuestamente cocinaba tortas fritas y su padrastro recorría el campo en el que viven. En ese momento pareció sólo un golpe y -según los dichos de la familia- durante el fin de semana la nena estuvo bien, pero ayer se descompensó y murió.

“La madre dijo que la nena se golpeó pero que la reanimó y todo siguió normalmente. Sin embargo, la situación se complicó este martes durante las primeras horas del día y por eso llamaron a los médicos”, dijo la fuente.

Efectivamente fue así. Ayer por la mañana el hospital de Los Menucos recibió un llamado en el que le solicitaban asistencia para una nena que se encontraba herida en Las Mochas. Cuando la ambulancia llegó al lugar constató que la pequeña ya no tenía signos vitales y pidió la inmediata intervención del personal policial de la comisaría 18, ya que observó que el cuerpo presentaba golpes que no eran compatibles con el relato de los padres.

Horas más tarde, la el fiscal Romero ordenó al personal de Criminalística de Los Menucos que realice un peritaje en el lugar y dispuso la detención de los sospechosos. Según dijeron investigadores del caso, los arrestos se concretaron por dos motivos: el primero fue porque los investigadores vieron que la explicación que dieron los padres de la nena no cerraba ni coincidía con lo que detallaron los médicos que examinaron el cuerpo y quisieron evitar una posible fuga.

También porque los vecinos de la localidad de Los Menucos se enteraron de la muerte de la menor y quisieron hacer justicia por mano propia. “Para resguardar la vida de los papás de la nena, además de que el médico observó multiplicidad de golpes en el cuerpo de la niña, fue que decidimos detenerlos y trasladarlos a General Roca”, señaló la fuente.

El cuerpo de la víctima también fue trasladado a la misma ciudad, a donde se le realizará la autopsia en la la morgue judicial. Por lo pronto, la calificación es de “muerte dudosa”, ya que no están establecidas las causas de muerte. Sin embargo, la fuente señaló que por los elementos observados hasta ahora, todo hace suponer que se trató de un homicidio calificado por el vínculo. “Esto se va terminar de establecer cuando los resultados de la autopsia se conozcan”, aclaró.

Otro dato que refuerza la hipótesis de los investigadores es que el hospital que acudió ayer al llamado de la madre informó a la Justicia que la niña ya había sido atendida en otra oportunidad por presentar lesiones compatibles con violencia familiar, pero como en esa oportunidad no se hizo la denuncia, las autoridades provinciales del área que debe velar por el bienestar de los menores de edad no pudieron avanzar. Pero no es lo único. Según pudo saber este medio, el padrastro había sido también denunciado por violencia de género por parte de la mamá de la nena.

Tras el intento de linchar a los sospechosos, los vecinos del pequeño pueblo marcharon ayer para exigir justicia y el esclarecimiento del caso. Fueron decenas de lugareños los que reclamaron que los presuntos asesinos paguen por el crimen. Incluso fue la propia intendenta Mabel Yahuar, al ver el impacto que causó la muerte, quien realizó un posteo a través de la cuenta oficial de Facebook de la Municipalidad donde confirmó las detenciones en torno al caso y que habían quedado a disposición de la Jurisdicción de General Roca. Fue un intento por tratar de calmar las aguas.

“Ante la preocupación generada en las autoridades locales y la comunidad de Los Menucos por el fallecimiento de una menor de 3 años, en el Paraje Las Mochas, se informa a la población que el presunto sospechoso, ha sido detenido", dijo la intendenta ayer a la tarde. Hasta ese momento, no se sabía que la joven mamá también sería arrestada.

Pese a los avances, los vecinos de Los Menucos convocaron a una nueva movilización para hoy a la tarde. Sin embargo, desde la Justicia pidieron no concurrir al acto ya que el país está atravesando por la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus.

“No es que no tengan derecho a pedir justicia. Pero estamos en cuarentena y pedimos por favor a la población que no se movilicen ni concurran a lugares con aglomeraciones para evitar contagios. No queremos sumar drama al drama”, dijeron investigadores de la muerte de la nena.