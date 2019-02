Luciana Pisatti vive un verdadero infierno en las últimas horas, ya que su bebé fue asesinado por su expareja cuando estaban en una de las visitas acordadas entre ellos y, según contó su hermana, aún no sabe cómo lo mataron. El cuerpo del niño, junto al del hombre de 30 años, fueron hallados en la tarde de este martes 5 de febrero, en una parcela ubicada en el sector de Humedal, en Arica, Chile.

La sanjuanina Luciana Pissati

Luciana es una joven sanjuanina que hace más de 5 años vive en el país trasandino. Un mes atrás tomó la decisión de separarse de su pareja, el reconocido artista chileno Pedro Zúñiga Márquez, con quien tuvo a un saludable bebé que a la fecha tenía 18 meses de edad.

Se conocieron en el país trasandino y decidieron convivir en la localidad de Arica, zona que limita con Perú. Según contó a DIARIO DE CUYO su hermana, Liliana Pisatti, "nunca tuvieron grandes problemas de pareja". Sin embargo, meses atrás, durante una visita a San Luis (provincia donde reside su madre) su hermana Luciana comentó que "Zúñiga le había reclamado en reiteradas ocasiones que no tenía tiempo para él, que se ocupaba solamente del bebé".

Producto de esos reclamos es que, hace menos de un mes, la mujer sanjuanina decidió separarse de su pareja. Todo marchaba en paz y entre ambos padres acordaron un régimen de visita según el cual él retiraba al bebé de la casa y luego de un par de horas lo retornaba al hogar.

Sin embargo, fue en una de esas visitas que padre e hijo desaparecieron el pasado 3 de febrero durante largas horas y la familia del menor interpuso una denuncia ante Carabineros, quienes ubicaron el vehículo de Zuñiga.

Liliana Pisatti le comentó a DIARIO DE CUYO sobre las impresiones inmediatas. "Fue terrible, un baldazo de agua fría, uno no se imagina esto. Es más, Pedro no tenía un perfil violento”. En la misma línea, dijo que “mi hermana aún no sabe cómo mataron a su hijo y está a la espera de un psiquiatra para que se lo comuniquen”.

Pedro Zúñiga Márquez

“Nos enteramos de todo esto por un mensaje de Facebook del juzgado chileno”, continuó Liliana, quien en estos momentos se encuentra en San Luis debido a que viajó inmediatamente luego de recibir la triste noticia para contarle a su madre (la abuela del bebé asesinado por su padre).

En referencia a las acciones de la familia de Pedro Zúñiga, Liliana comentó que la relación entre ellos y su hermana era distante. "Nunca se llevaron bien con ella”, aclaró. Además, “no se han comunicado con Luciana ni con nosotros, se han desentendido completamente del tema”, sentenció la hermana de Luciana.

Liliana también explicó que “Luciana está sola allá (en Arica) y yo me he podido comunicar con algunas amigas que me mantienen al tanto de la situación. Mi mamá y yo no podemos viajar porque el pasaje de avión es carísimo, el precio ronda los $24 mil y para nosotras es impagable”.