Sin permiso para salir en medio de la cuarentena estricta que rige en San Juan, Florencia Camila Brizuela, de 16 años, discutió con sus padres. Un día después, mientras los adultos dormían la siesta, la joven salió de su vivienda ubicada en Rawson y no regresó. Eso sucedió hace casi 24 horas y su papá y su mamá están desesperados.

“Esto sucedió ayer –jueves- entre las 15,30 y las 17,30. El hermano menor de Florencia la vio salir con una bolsa y es lo último que sabemos de ella”, contó Daniel Brizuela, el padre de la joven.

Y agregó que “ella el martes nos dijo que quería ir a la casa del novio y le dijimos que no porque estamos en cuarentena. Le dijimos que esperara, que ya quedan pocos días, y el tema pasó. Pero ayer se fue. Creemos que se llevó lo puesto, otra muda de ropa y unos 4.000 pesos”.

Según relató el hombre, que vive junto a su familia en el barrio Valle Grande, al no tener novedades de la chica hicieron la denuncia en la comisaría de la zona, por lo que la Policía inició un operativo de búsqueda.

“Nosotros llamamos a la casa del novio y nos dijeron que allá no estaba. Hoy en la mañana, la Policía ingresó y no la encontraron. El chico dice que hace dos días que no tiene noticia de ella”, comentó el padre que, con angustia, aseguró: “Es la primera vez que nos pasa algo así, necesitamos encontrarla”.

Quien tenga información sobre Florencia o la haya visto puede comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana.