Milagros Pelayes (12) y Eliana Pelayes (15) son hermanas, las menores de una familia numerosa de Concepción. El pasado lunes salieron de su casa bajo el argumento que iban a lo de una amiga. A la fecha no hay vuelto y, si bien tuvieron contacto por mensaje donde les decías que estaban bien, ahora perdieron todo contacto.

Ayer la familia de estas dos chicas hicieron la denuncia en la Comisaría 2da de Concepción. El único dato sobre el posible paradero era una vivienda ubicada en Albardón, en inmediaciones del Parque Latinoamericano de Albardón. Allí fue la madre en un patrullero, pero cuando llegaron no estaban. Sí les dijeron que fueron vistas en moto por la zona.

Eliana Pelayes

Pero, ¿por qué se fueron el lunes y la denuncia la radicaron el jueves? "Ellas suelen irse a la casa de sus amigas y avisan, vuelven a los días y no hay problema. Pero esta vez ya no sabemos que pensar", contó a este diario Paula, una de sus hermanas mayores.

Milagros Pelayes

Hasta las 16 del jueves, todo el contacto había sido con una de ellas y siempre por Whatsapp, nunca por llamadas. Pero ayer se cortó. "No responden mensajes, no responden llamadas que les hicimos anoche, no sabemos qué pensar", agregó la mujer.

Las personas que puedan aportar datos deben comunicarse al 4212526 de la Comisaría 2da, o bien al 911 o a la seccional más cercana.