"Con todo lo que me costó comprar de a poquito las cosas, vienen estos malandras y me las roban". Apesadumbrado, Alejandro Sosa (45 años, jornalero) no puede creer cómo le revolvieron la casa por completo y les robaron de todo.

El hombre vive con su mujer y 7 niños en una humilde casa en calle La Plata, entre 4 y 5, en el distrito de Santa Rosa, en 25 de Mayo. El lunes, poco antes de las 5 de la mañana, se despertaron con un fuerte dolor de cabeza y con la casa toda desordenada.

Se habían llevado el televisor, una play station, la computadora de su hijo (las que entregó el Gobierno), bolsas con ropa y zapatillas. "Estoy trabajando con un calzado que me han prestado", dijo Alejandro.

Personal de la Comisaría 10ma que lleva el caso no descarta que antes de ingresar los delincuentes hayan tirado en el interior algún tipo de gas que pudiera mantenerlos dormidos aún cuando hay ruidos.

"Yo tengo el sueño liviano, por eso no puedo entender. Hasta ahora nos dura el dolor de cabeza, algo nos tiraron estos 'chinos'", agregó.

Sosa sostiene que sabe quién les robó y dónde tienen las cosas, pero que en la policía le han dicho que "esperan la orden del juez".

Esta familia ya fue víctima de un robo la semana pasada, el martes en la madrugada, cuando le robaron de la propiedad una moto tipo americana Motomel 110cc.