Familiares de las personas afectadas en el accidente de un colectivo de una empresa sanjuanina en Tucumán, donde hubo 15 fallecidos, se encontraron con la desagradable noticia de que dicha unidad de transporte no tenía pagado el seguro en la firma nacional con sede en San Juan, Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo a lo constatado con transportistas sanjuaninos.

Según el diario mendocino Los Andes, uno de los damnificados contó que “el lunes fuimos a la compañía de seguros de la empresa, tanto de acá de Mendoza como de Buenos Aires, los abogados se comunicaron con la compañía de seguros y nos dijeron que no se iban a hacer cargo del siniestro porque estaba en mora la empresa con el pago de los seguros. En consecuencia nos encontramos con que esto se parecía al accidente de Tur Bus pero ahora se parece al accidente de Cuesta de los Terneros”.

Por otro lado, remarcó que "desde abril-mayo que no se pagaba la póliza. Nosotros teníamos la seguridad cuando hablamos tristemente en Tucumán que todo el tema de los heridos, de los costos y de los cientos de días laborables perdidos, viajes, hoteles, tratamientos, rehabilitaciones, prótesis, que muchas veces las mutuales no alcanzan a cubrir, estaban cubiertos por un seguro como corresponde y que ese trámite de seguro estaba controlado por la CNRT, que estaba todo como corresponde pero nos encontramos con que el colectivo era trucho”.

Una víctima de la tragedia manifestó: “Todavía estoy esperando una psicóloga, me dijeron que había una psicóloga que se iba a comunicar conmigo pero me están vuelteando hace 40 días. Ahora voy a buscar una psicóloga particular porque la necesito. Yo viajaba con Iris Lucero, que era mi consuegra que falleció y tres vecinas que también fallecieron, así que estoy mal”.

La hija de una víctima manifestó: “Mi mamá es Marta Santamaría, falleció cuando era trasladada desde el colectivo al hospital de Concepción. Desde el día uno, desde que llegamos a la empresa nadie nos da respuesta. En mi caso tuvimos que tomar el auto e irnos directamente a Tucumán. Es una pesadilla”.

Los abogados junto a los familiares y víctimas fueron a la agencia de turismo mendocina que contrató los servicios del transporte sanjuanino, y fueron atendidos por esta empresa, quienes han presentado los papeles con que cuentan a la hora de habilitar un viaje con una empresa tercerizada. Desde la agencia han asegurado que la CNRT les había habilitado el viaje.

Por su parte, Roberto Luraschi, abogado de la agencia Merval, explicó: “Lo que se ha podido comunicar es el informe de la CNRT, es un certificado que ellos emiten previo a la salida de cualquier colectivo, uno de esos ítems de habilitación es el seguro de transporte. La póliza estaba emitida 4 o 5 días previos al viaje y el DUT que es el comunicado de la CNRT estaba hecho el mismo día o días previos. La CNRT es la que determina y condiciona la salida o no del colectivo”.

Además, el profesional explicó: “La empresa transportista es Destino Cero, es una empresa de San Juan la cual no hemos tenido comunicación con ellos porque hemos intentado a través de sus abogados o de su titular y no hemos tenido respuestas. Nosotros de asumirla o no, por ley somos responsables, tenemos una responsabilidad solidaria con el transportista por haber contratado y tercerizado un servicio. Lo que nos mantiene tranquilos es que se han cumplido todos los parámetros tanto legales como administrativos que se deben cumplir”.