Una puesta en escena para nada improvisada, una fuga de película bajo la lluvia y los bolsillos satisfechos. Así se puede resumir el raid delictivo de tres delincuentes que se las ingeniaron para robar poco más de $200.000 de una casa de Capital, en un punto complicado, Jujuy a metros de Libertador, por la gente que camina a toda hora por allí y por la cercanía de dos palacios judiciales que cuentan con guardias policiales: Tribunales y el Anexo Jujuy. Para colmo actuaron a plena mañana, sobre las 10, un horario no muy conveniente pero seguramente estudiado por los ladrones, que simularon un allanamiento para poder entrar a la vivienda.

Según fuentes policiales, uno de los sujetos estaba vestido como policía y portaba un arma de fuego, otro tenía ropa formal (llevaba una camisa roja) y el restante iba de remera blanca. Al llegar al lugar fueron atendidos por una mujer de 36 años, a quien le dijeron que llevaban una orden judicial. Los delincuentes en ese momento se metieron, redujeron a esa chica y a sus padres (el hombre es ingeniero), y se hicieron con $80.000 y 1.200 dólares (unos $125.700 al cambio oficial de ayer).

La fuga de los malhechores pareció sacada de una película, pues corrieron hacia la calle Aberastain y le quitaron el auto a un taxista que casualmente pasaba por allí (ver recuadro). Los ladrones abandonaron el vehículo en Santa Lucía, continuaron la fuga a pie y al cierre de esta edición eran intensamente buscados.

Los investigadores están convencidos de que hubo un entregador que facilitó datos sobre los movimientos del domicilio y principalmente sobre la existencia de esa importante suma en dólares. Los pesquisas rastreaban las cámaras de seguridad del Cisem y las privadas para tratar de seguir los pasos de la banda. También entrevistaron a las víctimas y las llevaron a la Central de Policía para ver si podían reconocer a los autores del golpe en los registros de criminales.

En la Fuerza explicaron que la propiedad tiene un ingreso por calle Jujuy, pero que se conecta con otra entrada que hay por Libertador. Los pesquisas trataban de deducir por dónde entraron y de qué manera llegaron hasta el lugar. Un punto a favor de los investigadores es que los delincuentes no estaban encapuchados. Solamente llevaban barbijos y dos de ellos mal colocados, por lo que al menos una persona pudo ver sus rostros, indicaron fuentes ligadas al caso.

El taxista: "Me gatilló dos veces"

Eran cerca de las 10.30 cuando Javier Navarro (26) estaba parado en el Chevrolet Corsa Classic que alquila sobre Aberastain, esperando en el semáforo para cruzar Libertador. "Se me apareció por atrás uno vestido de policía, sacó el arma y me dijo que me bajara del auto. Yo tenía la ventanilla baja, cuando voy a sacar el seguro para bajarme me gatilló dos veces en la cara, pero no salieron los tiros. Ahí me bajé, él se subió adelante y otros dos que venían con él atrás", reveló a este diario el taxista de la empresa Remis Oeste.

Luego de esos segundos de adrenalina los delincuentes salieron a toda velocidad por Libertador hacia el Este y siguieron hasta Santa Lucía. El auto fue abandonado en Boulogne Sur Mer e Hipólito Vieytes. Al parecer, al bajar rápidamente dañaron el espejo retrovisor del lado del conductor. Y también sustrajeron algo más de $10.000 de la recaudación de Navarro. El Corsa (foto) fue peritado y quedó en la seccional 29na. "Tuve mucho miedo", dijo el chofer.