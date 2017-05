LA MOTO que manejaba la víctima tenía importantes daños en el tablero y la parte delantera. El rodado quedó secuestrado en la Subcomisaría Castro.

Un chef y reconocido árbitro de hockey sobre patines perdió la vida ayer en la mañana en un accidente cuando se dirigía a su trabajo en una bodega boutique ubicada en el departamento Sarmiento. La víctima circulaba en una moto y se llevó por delante una rama caída en un cruce pocitano. El impacto dejó muy malherido al cocinero y alcanzó a ser trasladado a un hospital, pero a los pocos minutos falleció.



La víctima se llamaba Ariel Guillermo Necchi García. Este hombre tenía 41 años, era padre de tres chicos y vivía junto a su familia en Pocito, indicó Fernando Recio, su cuñado. Ariel trabajaba desde enero como chef pastelero en la bodega boutique “Marale Wines”, inaugurada hace un mes en Sarmiento, explicaron en esa firma. Y además de su trabajo culinario, Necchi García era árbitro de la Federación Sanjuanina de Patín. Al conocerse su deceso, el ambiente del hockey se vio conmocionado y desde la federación decretaron duelo y la suspensión de todas las actividades previstas para las jornadas de ayer y de hoy.

ARIEL GUILLERMO NECCHI GARCÍA tenía 41 años.



Como todos los días, el cocinero se levantó ayer temprano para llegar a su trabajo en la bodega. Es que antes de las 7 debía estar en ese lugar porque debían servir el desayuno, precisó su cuñado. La versión policial señala que la víctima circulaba a bordo de una moto Motomel Skua 200cc y llevaba casco al momento del accidente. El cocinero viajaba hacia el Sur por calle Aberastain y metros antes del cruce con calle Anacleto Gil, lo sorprendió la desgracia.



En la Policía indicaron que el motociclista aparentemente no vio una gran rama de eucalipto que había caído y que obstaculizaba parte de la calzada. Recio explicó que “la única lesión que le detectaron a mi cuñado en el cuerpo era en el cuello. No tenía más heridas. Parece que no la vio, no sé cómo habrá sido el accidente, pero los médicos nos dijeron que tenía esa sola lesión. Es tremendo, no lo podemos creer. Siempre se iba por ahí y nunca tuvo un accidente”.

Lo concreto es que el hombre quedó malherido en la calle y luego fue trasladado al Hospital Federico Cantoni. En ese centro de salud, los médicos trataron de salvarle la vida, pero a los minutos de ingresar el cocinero murió, indicaron fuentes policiales.

Vuelco con 4 heridos

Cuatro personas oriundas de Buenos Aires resultaron heridas ayer a las 00.30 al volcar en un Ford Ka cuando circulaban por el kilómetro 465 de la ruta 20, en El Encón, 25 de Mayo. Según la Policía, Isaac Pineda (74) guiaba el rodado y, al parecer, el mal estado de la ruta en ese tramo provocó el accidente.