NAHUEL GUTIERREZ (16) no pudo escapar del fuego por sus problemas en las piernas que lo obligan a usar bastones. Creen que él mismo inició el fuego.

Fue Marcelo González, uno de los vecinos que se animaron a entrar a la casa en medio de las llamas y el humo, cuando vieron que todo esfuerzo por ingresar por la ventana era inútil. Primero abrieron la puerta del dormitorio donde estaba Nahuel (de 16 años, con discapacidad motriz) pero como tampoco pudieron llegar hasta él, empujaron con un palo la cucheta hasta la ventana. Y recién ahí pudieron tomarlo de una pierna y rescatarlo. ‘Cuando lo alcé en brazos me quedó la piel pegada en la ropa, estaba casi todo quemado’, dijo González, quien cargó al niño en el auto de un vecino para llevarlo al hospital departamental, porque la ambulancia y la Policía ‘no llegaron cuando los llamamos’, dijeron los vecinos.



La impresión que se llevó González y otros vecinos sobre el crítico estado de Nahuel Gutiérrez (16), no estaba errado: ‘Yo espero que pueda salir, pero los médicos me dijeron que si en tres días no mejora, que espere lo peor’, dijo ayer entre lágrimas María, la mamá de la víctima, en el hospital Rawson.



Todo pasó a la 1,45 de ayer en la casa 12 de la manzana C del barrio Sarmiento, situado al sur en las afueras de Villa Media Agua, Sarmiento. Aunque allí viven María, el papá de sus ocho hijos y una hermana de la mujer, Jésica Agüero, al momento del siniestro, en la casa había cinco personas: Nahuel en un dormitorio y sus hermanos Lucas (14) en la cocina comedor, Soledad (5) en otro dormitorio, y la tía con otra hermana, Noelia (11) en el fondo.

El siniestro fue controlado por los mismos vecinos y por eso el fuego destruyó solo lo que había en el dormitorio donde estaba Nahuel: la cucheta, otra cama, un ropero, un TV y otras cosas.



‘El siempre andaba con un encendedor y seguro que prendió fuego. Todos los que estaban dentro pudieron salir, pero Nahuel no porque usa bastones y no puede caminar bien por el problema que tiene de nacimiento en la pierna derecha’, dijo un familiar del chico.