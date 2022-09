El caso se instaló con el peso de una bomba el 14 de septiembre pasado. Ese día, la madre de una joven de 20 años con retraso mental que además sufre epilepsia, llegó a la UFI Anivi a denunciar lo que su hija ya le había contado también a su abuela: que un empleado de seguridad la había violado en dos ocasiones y que en una de ellas la había cargado en moto junto a una mujer rumbo a un descampado, donde hicieron un trío sexual y todo quedó filmado.

Con esa versión y el informe de un médico sobre el hecho de que la chica presentaba los desgarros característicos de una relación sexual, el fiscal Mariano Juárez y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, pidieron la detención de ambos sospechosos a la jueza de Garantías Celia Maldonado. Y el último lunes ambos quedaron presos.

El miércoles, Carlos David Cornejo (44) y Susana Cabello (55) fueron acusados formalmente por Fiscalía de haber cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. En la misma audiencia, solicitaron a la jueza 6 meses de prisión preventiva para ambos, que autorice a tomarle declaración a la joven en una audiencia videograbada y que se conceda un plazo de 1 año para investigar.

Al darle la oportunidad de hablar a los sospechosos, Cornejo se abstuvo de declarar. Pero la mujer negó rotundamente cualquier participación en un delito sexual: 'Solo quiero decir que esta chica me contactó dos o tres veces por Facebook haciéndose pasar por otras personas, me insultó de lo peor porque decía que yo la había hecho pelear con él (por Cornejo). Pero yo no la conozco a ella y es muy injusto todo esto, yo no le haría daño a una chica así... no doy más, desde que falleció mi hijo en un accidente tengo que ir a un psiquiatra y tomar medicamentos, porque sufro ataques de pánico y depresión, no puedo estar sola ni encerrada. No salgo de mi casa... lo único que pido es estar en mi casa hasta que todo esto se aclare', dijo entre lágrimas la mujer.

Los defensores de ambos imputados se negaron a que les apliquen prisión preventiva. Mariela Ordoñez (ayudante en la Defensoría Oficial) pidió la libertad de su defendida o en todo caso prisión domiciliaria, luego de aportar un certificado en el que consta la discapacidad de la mujer.

Gustavo Sánchez (defiende a Cornejo) también pidió la libertad de su cliente. 'Este hecho se va a aclarar muy pronto, acá hay que investigar un poco más, porque estamos ante un caso de manipulación de una persona incapaz. Cornejo nunca estuvo detenido, es una persona noble, trabajadora, no es capaz de cometer semejante delito', aseguró el letrado.

Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió mandar por 20 días al Penal de Chimbas al custodio privado, tiempo en el cual los psicólogos entrevistarán a la chica y deberán elevar un informe. También aplicó 6 meses de preventiva a la mujer, aunque a ella le concedió el encierro domiciliario por sus problemas de salud.