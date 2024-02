"Nos volvieron a matar", así describe entre lágrimas, Paula Morales, la mamá de Leila Rodríguez, la joven madre que fue asesinada en Ullum por su expareja en 2018, lo que siente al atravesar un nuevo femicidio.

Junto a Sandra Rojas, mamá de Cristina Olivares, asesinada por su exmarido y su actual pareja en 2012 y Victoria Villalón, tía de Rocío la adolescente ultimada por su novio en 2013, Paula habló sobre el dolor que viven al saber que se suma una víctima más en casos de violencia de género.

"Cuando vos crees estar tranquila y nos dan una noticia como esta es revivir todo de nuevo. Me tirita el alma por los nervios al saber que el asesino está ahí y la impotencia de no poder hacer nada. No sabemos cómo pedirle a las autoridades para que las leyes sean más severas. Somos una menos y duele", expresó.

Cabe destacar que junto a los familiares y en la sala de Tribunales estuvo Laura, la madre de Brenda Requena, la albardonera que fue mutilada y quemada por su marido en 2019. Aseguraron que no sólo están presentes en las audiencias sino que contienen a los seres queridos de las víctimas con el fin de que puedan controlar las emociones cuando están cerca de los femicidas.

"Sabemos que son momentos de mucha conmoción por eso es necesario que se preparen. Que sepan que no están solos", destacaron desde la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio.