El grave delito parecía a resguardo con el forzado secreto de la víctima, una nena de 11 años. Pero la visita al médico en un hospital público por un problema permanente de salud de la niña, lo pusieron al descubierto: entre los análisis que le hicieron a la pequeña para estar al tanto de su estado, saltó que padecía además otra enfermedad que se adquiere únicamente por transmisión sexual, dijeron fuentes judiciales.



Entonces se encendió la alarma. El caso llegó enseguida a la Asesora de la Niñez Patricia Sirera, y en el acto empezó a ser abordado en el centro Anivi y conocido también por el juez del caso, Martín Heredia Zaldo (Cuarto Juzgado de Instrucción).



Según fuentes judiciales, la intervención del juez se hizo necesaria luego de las primeras revelaciones de la nena a su propia madre, a quien le dijo que había sido su tío, un joven de 28 años, hipoacúsico, el que la había violado.



Esta última afirmación fue constatada también por un médico de la Policía, que revisó a la niña y descubrió que ya no era virgen, indicaron los voceros.



Esos elementos iniciales de prueba llevaron a que el magistrado emitiera de inmediato la orden para capturar a ese sujeto. Pero cuando el joven supo que era buscado por la Policía, solicitó a través de un abogado una eximición de prisión, es decir que pidió no quedar detenido luego de dar su versión de los hechos en una declaración indagatoria.



Ahora el juez debe pedir la opinión de la Fiscalía y evaluar si cabe o no que el sospechoso quede libre. La gravedad del delito hace suponer que el joven hipoacúsico no tendría suerte con ese planteo, pues una violación tiene como mínimo una pena de 6 años y no es excarcelable. Esto sin contar que el juez podría considerar que existieron agravantes en el delito, como la enfermedad de transmisión sexual o la eventual situación de guarda de la menor que pudo ejercer el sospechoso, pues el abuso sexual habría ocurrido cuando la nena fue a visitar a su abuela materna con la que vive su tío, indicaron.



Ahora resta la producción de otra prueba clave para el caso: que la niña cuente lo que le pasó en el centro Anivi.

Intentaron violar a una jovencita

Un joven de 19 años que había llegado a una humilde vivienda a construir un portón de madera, terminó preso luego de que la hija de la dueña de casa, una chica de 15 años, saliera a los gritos a pedir ayuda a una vecina a la que le contó que el sujeto la había empujado sobre la cama con intenciones de abusarla luego de pedirle entrar para enchufar un alargue, publicó el portal "DiariodelRey".

El sospechoso fue detenido por policías de la seccional 25ta de Rawson y ahora tendrá que enfrentar cargos por la posible tentativa de abuso, dijeron fuentes policiales.