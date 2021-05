Un aberrante hecho de abuso sexual se vivió esta mañana en un colectivo de la Línea N° 36, en calle República del Líbano y calle Lemos, departamento Rawson, con dirección al centro.

El relato policial indica que el hombre identificado como Carlos Esteban Cáceres (48) subió al colectivo y se sentó atrás de la pasajera que sufrió el abuso. Apenas se sentó detrás de la mujer comenzó a decir frases obscenas simulando que hablaba por teléfono: "Te voy a hacer la c..., me gusta como me chupas...la tengo dura...yo también te la puedo chupar".

En el momento en el que el colectivo circulaba por calle Salta, a metros de Av. Libertador General San Martín comenzó a dirigirse hacia la denunciante diciendo: "Morocha ¿te gustaría? ¿Venís calentita? ¿Te gustaría que te haga la c...? Tenes una cola linda". El agresor empezó a repetir las mencionadas frases en varias oportunidades y luego ingresó su mano izquierda por el costado izquierdo del asiento, tocándole la cola y la vagina a la mujer encima del pantalón.

Inmediatamente la denunciante se levanto rápidamente y le dijo a una chica que venía sentada a la misma altura que ella que esta persona la estaba tocando. Cáceres reaccionó de inmediato diciendo "Estas loca, como te voy a tocar, yo me estoy por juntar con mi mujer". Llegando a Libertador y Mendoza el sujeto intentó bajarse rápidamente pero el chofer cerró las puertas y los pasajeros no le permitieron bajar. El agresor se comenzó a poner violento y a lanzar manotazos sin pegarle a nadie, diciéndole a unos chicos que viajaban que les iba a pegar.

El chófer del colectivo dio aviso a personal policial de lo que estaba sucediendo. En ese momento dos pasajeros lo toman y lo sientan esperando a personal policial. Finalmente Cáceres quedó detenido por abuso sexual simple.