Entre lágrimas y desconsuelo, Romina Kozaner (31) contó cómo una noche soñada por su hija pasó a ser la pesadilla de su familia. Los seis integrantes estaban en un salón cerca de su vivienda, festejando los 15 de la hija más grande cuando un grito de un familiar los alertó de las llamas y a partir de ese momento, toda la alegría se convirtió en tristeza.

Germán Martínez (36) es jornalero y sostén de su familia, compuesta por su esposa y sus cuatro niños de 15, 12, 5 y 1 año. Según el relato de conocidos y hasta de ellos mismos, trabajaron mucho para poder cumplirle el sueño a su hija de festejarle los quince. Pero alrededor de las 4 de la madrugada de este domingo, un incendio acabó con todo lo que había en su humilde hogar.

Un hermano de ella fue el que vio un denso humo a lo lejos, en las inmediaciones de Calle 9 y Belgrano, en Rawson, pero cuando se acercó las llamas brotaron sin control. Tras llamar al 911, Bomberos trabajó una hora para sofocar el siniestro mientras Romina veía cómo sus pertenencias se consumían. "Con lo que había trabajado mi marido habíamos podido juntar plata para comprarles hasta los útiles escolares a los niños pero ahí se fue todo. Nos quedamos sin nada", dijo quebrada.

Algunos vecinos le dijeron a la damnificada que vieron la ventana abierta de la vivienda antes del fuego y por amenazas que recibieron de un hombre que "hostigaba" a su hija, creen que "fue intencional". "Yo quise hacer la denuncia pero no me la aceptaron porque no había pruebas. Ahora espero que dejarnos sin nada sea una prueba suficiente", sentenció.

Por el momento, los expertos investigan las causas que desencadenaron el fuego, que echó por tierra la fiesta que tenía la familia. Los que deseen colaborar con las víctimas pueden llamar al 0264-154858249.