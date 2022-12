Marcelo Nievas (37 años, 'Santuly' para sus íntimos) había pasado la Navidad en su casa. Con familiares y amigos almorzó, disputó partidas en la Play Station, se dio algunos chapuzones en la pileta, compartió algunas cervezas. Todo indicaba que finalizaría el día sin salir, pero a eso de las 21 tomó su moto Honda Storm 150 cc y partió. Nadie supo dónde fue ni a quién fue a ver. Sí supieron, pero a eso de la 1 de ayer, que volvía a casa en moto con un amigo cuando en un céntrico cruce de calles de Capital, protagonizó un choque con el conductor de una camioneta y fue su fin.

Ese accidente ocurrió a eso de las 23 del domingo y pudo ser una tragedia por partida doble, porque el amigo de Nievas, Antonio Frías, terminó debajo de la camioneta, indicaron fuentes judiciales. Marcelo Nievas era comerciante. No tenía hijos, se había separado hacía poco y trabajaba con sus padres y hermanos en la distribuidora 'Carnes Nievas', un emprendimiento familiar con 35 años en el rubro, contó ayer su hermano Martín, con quien convivía en una casa de la calle General Acha, en Trinidad, Capital.

Marcelo 'Santuly' Nievas tenía 37 años.

'Cuando llegó la Policía y me avisaron, no lo podía creer. Habíamos estado todo el día en la casa, almorzamos, jugamos a la Play, tomamos algo, nos mojamos en la pileta, la pasamos muy bien y yo creía que se quedaría en la casa a descansar porque hoy (por ayer) arrancábamos de nuevo con el trabajo pero a eso de las nueve (de la noche del domingo) se me desapareció', contó ayer Martín Nievas.

La principal hipótesis de los pesquisas dirigidos por el fiscal coordinador Adrián Riveros y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese (UFI de Delitos Especiales) es que la prioridad en el paso la tenía la víctima, pues circulaba hacia el Sur por Sarmiento cuando los embistió la Toyota Hilux que el ingeniero Daniel Pérez guiaba hacia el Oeste por 9 de Julio. Atrás del ingeniero, transitaba su novia en otro vehículo, indicaron.

El resultado de la autopsia, el de la pericia toxicológica para saber si los implicados consumieron alcohol (el ingeniero dio negativo, dijeron) y el análisis del sentido de circulación en esa céntrica esquina sin semáforos en el que suelen ser frecuentes los accidentes, son claves para determinar si finalmente cabe o no investigar por homicidio culposo (causar la muerte de otro sin intención) al ingeniero Pérez, precisaron voceros de la investigación.