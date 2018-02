Unas 14 entradas en la Policía tiene Ismael Carubín. Cayó por mostrarle la plata al remisero que buscó para "ir a comprar una moto".

Un joven de 19 años con supuestos problemas mentales y adicto a las drogas, volvió a caer preso ayer (tiene 14 ingresos en la Policía) con $124.000 que había robado de un departamento capitalino a los dueños de la heladería "Guapaletas". La captura de Ismael Carubín se precipitó porque luego buscó a un remisero y le mostró el dinero, diciéndole que jamás había visto tanta plata junta y que lo llevara a comprarse una moto, pero el chofer avisó a la Policía, dijeron fuentes policiales. Carubín fue noticia en agosto del año pasado, cuando un juez de Flagrancia decidió no enjuiciarlo y pasar el caso a otro juez, pues suponía que no estaba del todo en sus cabales. El joven es protagonista de una larga lista de ingresos en los calabozos policiales, ocurridos la mayoría a causa de delitos contra la propiedad ligados a sus problemas de adicción a las drogas.



Ahora, la Justicia vuelve a intervenir para determinar si debe o no ser condenado por su enésimo robo.