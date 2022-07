Un joven de 21 años empezó a ser investigado por la presunta violación de quien fuera su novia durante 9 meses. El juez de Garantías Matías Parrón, autorizó al fiscal Duilio Ejarque y a la ayudante fiscal Daniela Pringles (UFI ANIVI) a tomarle declaración con el sistema de Cámara Gesell a la chica de 17 años y les concedió un año de plazo para averiguar si su exnovio (de apellido Bustillos) la sometió contra su voluntad en una ocasión.

El caso fue denunciado por la madre de la chica el pasado 24 de mayo. Fue después que su hija comentara a una ginecóloga que, una vez, su exnovio la obligó a una práctica sexual que ella no quería. Según el relato de Fiscalía, en esa denuncia la mujer habló de lo celoso que era el ahora imputado y de las actividades que tuvo que dejar de hacer su hija por esa actitud del joven. La relación, de todos modos, concluyó en mayo pasado.

El sospechoso no dio su versión ante el juez. Y su defensor oficial Hugo Trigo con el ayudante Carlos Fleury, negaron los hechos y el presunto delito, aunque aceptaron que siga libre con ciertas restricciones, como no acercarse a la chica a menos de 300 metros, no molestarla de ninguna manera y a través de ninguna persona, y presentarse cada vez que sea requerido, entre otras.