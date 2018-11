El delincuente se subió a un colectivo de la línea 630 como un pasajero más. Pero en medio del recorrido, cerca de la zona de la villa Puerta de Hierro de La Matanza, sacó una cuchilla y desencadenó una violenta secuencia de la que ni él mismo salió ileso.

La primera víctima del ladrón fue un pasajero, al que apuñaló en la oreja. El inesperado ataque provocó la reacción del resto de las personas que viajaban en el colectivo, que se abalanzó sobre el sujeto para obligarlo a bajar. Sin embargo, el ladrón se resistió y arremetió también contra el chofer.

En el forcejeo con el asaltante, el conductor sufrió cortaduras en las manos y terminó chocando contra una gomería. El parabrisas estalló por el impacto y, en medio del caos, los pasajeros empezaron a golpear al delincuente.

"¡Ahora te van a matar!", gritó uno de ellos. Entre todos redujeron al ladrón, que estuvo tirado en el piso hasta que la policía lo rescató de la golpiza. "Mi papá logró defenderse, logró poder contarlo. Volvió a casa con su familia una vez más, siempre me dice que agradece volver a casa sano y salvo", relató en las redes sociales la hija del colectivero herido.

La joven publicó la historia en su perfil de Facebook y le pidió a sus contactos que la compartieran."Gente como esta no tiene vida y sale a arruinar la de los demás. El gran miedo de cada vez que se va es que no vuelva a estar conmigo, que no lo vuelva a ver", cerró.

Fuente: TN