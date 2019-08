Morado le quedó un ojo a la jubilada Nélida Portillo. Ayer le dolía toda la parte izquierda del cuerpo.



Una jubilada de 71 años sufrió un violento robo a manos de un motochorro que la atacó para robarle la cartera en la que llevaba alrededor de $1.000, medicamentos para su problema de gastritis, su celular y documentación.

La víctima, identificada como Nélida Portillo, tuvo que ser trasladada a Urgencias del Hospital Rawson por las lesiones que sufrió en la cabeza y los traumatismos en la parte izquierda del torso. Pasó algunas horas internada y después recibió el alta, pero ayer continuaba con fuertes dolores, sobre todo en la zona del ojo izquierdo, que lo tenía muy hinchado y con un gran hematoma que le complicaba la visión.

Según su relato, todo ocurrió cerca de las 20.10 del pasado miércoles, cuando fue a visitar a una amiga que vive en el Barrio Bardiani, en Capital, sobre la calle San Francisco del Monte, entre Mendoza y General Acha.

"Me había bajado del auto y estaba tocando el timbre, mi amiga ya venía. No sé en qué momento pasó. Los vecinos me dijeron que fue un chico que iba en moto, yo no me acuerdo", dijo.

Portillo afirmó que no sabe si el delincuente la golpeó o si sufrió las lesiones cuando cayó en la vereda una vez que el motochorro le tironeó la cartera. Lo concretó es que quedó inconsciente sobre un charco de sangre por un corte en la cara.

"Yo no sé si me han tirado, si me pegaron antes de tirarme la cartera o qué, no me acuerdo de ese momento. Me acuerdo de cuando estaba tocando el timbre y después cuando desperté en la ambulancia, cuando volví en sí ya estaba ahí", sostuvo.

Portillo agregó que ahora le da miedo salir. "Fue terrible. Ahora tomaré los recaudos correspondientes. El tema es la salud de uno y también lo que le llevan, para mí mil pesos es un montón. Está de terror todo, qué le vamos a hacer", concluyó.

La denuncia fue radicada en la seccional 3ra, desde donde trabajaban para tratar de dar con el atacante. Hasta anoche no había ningún sospechoso identificado.



Herido con un hierro

En otro hecho, un hombre de 40 años identificado como Marcelo Alberto Firmapaz fue atacado por dos sujetos que lo agredieron con un hierro para robarle. Ocurrió alrededor de las 20.30 del último miércoles, en inmediaciones de Avenida Ignacio de la Roza y callejón Keny, en La Bebida, Rivadavia, dijeron fuentes policiales. La víctima ingresó al Hospital Rawson con traumatismo encéfalo craneano y con un corte en la frente, pero estaba fuera de peligro. En la Policía no dijeron qué le robaron.