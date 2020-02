Un nene de 3 años perdió la vida en un confuso accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer entre una moto y un furgón, en Rawson. El dato concreto que tienen los investigadores es que a las 18.50 de ayer la víctima, de apellido Sánchez, ingresó sin vida al Centro de Adiestramiento René Favaloro (La Rotonda). Ahora están abocados en determinar cómo fue que sufrió las graves lesiones en la cabeza, pues se enfrentan a versiones cruzadas. Es más, incluso el conductor del furgón Shineray (32 años) afirmó que nunca tocó la moto donde el nene viajaba junto a su padre, una Yamaha 125cc, dijeron fuentes policiales.

El hecho ocurrió sobre las 18.30 en la intersección de las calles Pasteur y Salta, a metros de Emicar. Una llamada de un vecino alertó a los policías, pero cuando llegaron los efectivos se encontraron con que en el lugar sólo habían manchas de sangre en el asfalto. Los propios vecinos comentaron lo poco que habían visto y ayudaron a los pesquisas a armar el rompecabezas. Dijeron que sintieron un fuerte ruido y que luego el conductor del furgón cargó al niño junto al padre y dispararon hacia ese centro de salud. Lo llamativo es que en el lugar tampoco estaba la moto, pero luego la hallaron en la zona (al parecer alguien se encargó de esconderla), indicaron voceros de la Fuerza.

Los peritos de Criminalística ayer trabajaron recolectando pruebas claves para esclarecer el caso. La versión policial indica que los dos vehículos circulaban por calle Salta, de Sur a Norte. Al llegar a Pasteur los ocupantes de la moto cayeron y el niño no tuvo ninguna chance. Los investigadores suponen que no llevaba casco, que iba sentado delante de su padre y que en la caída golpeó violentamente su cabeza contra el asfalto.

Ayer, familiares de la víctima no quisieron hablar con el equipo de este diario. El padre del niño quedó detenido porque una vez que le informaron que el pequeño había muerto, intentó golpear al otro conductor y también se cruzó con la Policía. Y además porque están tratando de confirmar si una falla suya ocasionó la caída, teniendo en cuenta que el chofer del furgón dijo que no lo tocó. Ese último vehículo no tiene daños visibles, pero tampoco se descarta un hipotético contacto mínimo que no dejó marcas en la Shineray. Pese a su versión, el hombre (no identificado) también quedó preso en la seccional 24ta, mientras avanza la investigación.

El cuerpo del nene fue trasladado a la Morgue Judicial, donde anoche le practicaban la correspondiente autopsia. El padre es conocido en el ambiente delictivo, indicaron fuentes policiales.