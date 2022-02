Un padre que acusa a su expareja de impedirle ver a su hijo de 6 años interpuso una denuncia en la UFI Delitos Especiales contra los fiscales de Cavig Roberto Ginsberg y Alberto Martínez porque supuestamente cometieron irregularidades en causas iniciadas contra la madre del nene.

El fiscal Renato Roca tomó la denuncia el último viernes e inició una investigación contra Ginsberg y Martínez por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, señalaron fuentes judiciales. Por otro lado, la misma Fiscalía investiga la presunta falsificación de certificados médicos (ver aparte).

Miguel Ángel Molinero (41) se llama el denunciante. "He hecho como 20 denuncias en Cavig y nunca hacen nada. A mi hijo sólo lo veo cuando la madre quiere. Ahora hace más de un mes que no lo tengo", afirmó ayer a este diario.

Según su versión, Ginsberg "me desestimó denuncias" e incluso "en una oportunidad en la que ella (su ex) reconoció que me prohibió ver al niño, el fiscal igual pidió su sobreseimiento". Eso fue en la primera mitad del año pasado, ya con el Sistema Acusatorio en marcha.

Las denuncias que Molinero realizó contra la mujer, de apellido Zárate, fueron por impedimento de contacto y por desobediencia judicial, ya que ella supuestamente en varias ocasiones le negó ver al niño pese al régimen de visitas acordado judicialmente.

Sobre la acusación contra Martínez, el hombre explicó que a fines del mes pasado presentó otra denuncia en la que "aclaré que cuando lo vea al niño no se lo voy a reintegrar a la madre hasta que haya una solución tanto de Familia como en la parte penal. Martínez me dijo que me iba a detener porque estaba adelantando que iba a hacer un delito. Yo me saqué. Luego me quería obligar a firmar que me retractaba de la denuncia, y yo ni loco iba a hacer eso, por eso empezamos a los gritos". Ese cruce subido de tono fue en Tribunales: "Me gritoneaba delante de todos, me decía: "Vos me vas a firmar lo que yo te diga"".

"Siempre están buscando la forma de protegerla a ella", disparó Molinero. Y concluyó: "Un hombre desobedece una orden judicial y al otro día es juzgado... con las mujeres no es lo mismo".

¿Falsificaron certificados?



La UFI Delitos Especiales también investiga si son o no truchos unos certificados que indicaban el positivo de coronavirus del nene de 6 años. Uno fue supuestamente emitido en el Hospital Rawson (foto), mientras que otros llevan la firma de profesionales de centros de salud privados. Según Molinero, fueron falsificados y quien está detrás es su ex, para impedir que pueda ver a su hijo. La Justicia abrió una investigación por presunta falsificación de instrumentos públicos y privados.

Abuso sexual

Miguel Ángel Molinero en 2019 fue denunciado por abuso sexual simple. Su expareja lo acusó de abusar de su hijo, pero tras la investigación de la Justicia, el hombre fue sobreseído. Ayer Molinero se quejó porque la mujer, pese a sus intentos, "nunca fue investigada por la falsa denuncia que me hizo".

Estuvo presa

A principios del año pasado la madre del nene estuvo presa un día, por orden de la Justicia Correccional. Fue por el delito de desobediencia a una orden judicial, pues impidió el contacto de su hijo con el padre.

Según el hombre, cada vez que busca al niño tiene inconvenientes.