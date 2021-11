Hace dos días, una joven de la localidad Las Casuarianas, en 25 de Mayo, vivió un momento de terror cuando caminaba por una zona cercana a la Terminal del pueblo. Allí, un hombre que pasaba en moto se le acercó y le “metió la mano en la cola”, según ella misma describió. La chica decidió publicar el caso en las redes y a partir de ahí comenzaron a aparecer historias de las mismas características vividas por otras mujeres de la localidad. Las denuncias en la Comisaría 32da ya son 6 y la Policía busca intensamente a un “sátiro en moto”.

“Hoy -por anteanoche- a las 22:15 de la noche pasó lo que más miedo tenía. Un hombre de moto azul y chaleco naranja, no le vi la cara por que llevaba casco, se me acercó y me metió la mano en la cola. Fue cerca de la terminal de Casuarinas”, relató la primera de las jóvenes víctimas. Y agregó: “El muy h… de p… me dijo ‘rica cola tenés’ y en ese momento de miedo lo único que pude hacer es gritarle. A ese infeliz no le importó si yo iba a con mi hijo. Lo único que pido es que no salgan solas chicas. Hoy me tocó a mí y es horrible”

Luego de compartir la situación de abuso que vivió, comenzó a recibir el testimonio de otras mujeres que fueron víctimas de la misma situación.

“22:17 de la noche del día martes, llegando con compañeros de la escuela. Me bajo en la esquina de Ferreria Mono me dirijo a mi casa por calle Mendoza y desde la esquina de Avenida San Martín se me acercaba una moto, venía detrás mío y me siguió hasta mitad de cuadra cuando se me abalanza y me agarra de los glúteos y me manoseo fuertemente. Yo intenté tomarlo de su chaleco flúo que llevaba puesto y el sujeto con casco, pantalón jean gris en una moto (…) color gris siguió por calle Mendoza hasta Bulevard Mariano Moreno tomando dirección hacia Calle 10”, relató otra de las víctimas.

Y contó que, “es de terror lo que sufrí y no me imagino si este sujeto lleva alguien algún descampado y le pasa algo peor. Pero voy a confiar en la Justicia para que lo encuentren”.

A ellas se sumó una tercera joven, que reveló: “El sábado me pasó lo mismo a las 21:30, no sólo me tocó y me quiso robar el celular, sino que además me golpeó. Fue la misma moto azul 110. A otra señora le hizo lo mismo. Cuidensé, chicas”.

Hasta el momento, según informaron en la Comisaría hay 6 denuncias recibidas por el caso y “se han tomado las medidas correspondientes”. Efectivos de la Policía recorren la zona mientas personal de la División Análisis y Apoyo Tecnológico de la Fuerza analiza las cámaras de seguridad.

Mientras tanto, las víctimas de los hechos acompañadas por familiares y amigos organizan una marcha que se realizará esta noche a las 20 en el pueblo con la intención de pedir seguridad y que atrapen al responsable.