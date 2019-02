En la mañana de este domingo un remisero sufrió un asalto en Capital y luego, con mucha impotencia, persiguió a los ladrones y les chocó el auto que quedó incrustado en una casa.

Según contó a DIARIO DE CUYO el damnificado Luis Vila, el hecho arrancó en Tucumán y Corrientes. Allí dejó a una pasajera y en ese momento se acercó un auto Fiat Regata con una pareja y un niño de unos 8 años. El conductor de ese vehículo y sorprendió al remisero, sacándole toda la recaudación de la noche (casi 3 mil pesos) y un celular.

Los malvivientes y el niño se dieron a la fuga y Vila, indignado, los persiguió por la zona. Al llegar al Barrio Dorrego, más precisamente en Caseros y Candelaria, el remisero embistió con su Fiesta Max al Regata y éste último se incrustó en una casa, mientras que la pareja junto al niño, que no paraba de llorar, se escaparon nuevamente.

Luego, el damnificado recuperó el celular pero no el dinero. Realizó la denuncia en la Comisaría Segunda y los uniformados le retuvieron el vehículo por considerar que está vinculado a la causa.

“Estuve trabajando toda la noche porque tengo que pagar unas deudas y, encima de que me roban, me retienen el auto que es mi única herramienta de trabajo. Es de no creer”, dijo con tristeza Vila.