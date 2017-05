Un hombre que estuvo fiscalizando el domingo la XXIV Feria Internacional de Artesanías en Capital, se llevó una amarga sorpresa cuando regresó a su vivienda en Zonda y se topó con que delincuentes habían entrado a robarle. Fermín Femenía (80), el damnificado, indicó a este diario que su ausencia de seis horas fue aprovechada por ladrones, quienes rompieron una puerta reja lateral para poder entrar a su hogar. Una vez adentro del inmueble, los malvivientes revisaron cada rincón y escaparon con 100.000 pesos, entre objetos y dinero.



La bronca de Femenía era tal que cuando llegó la Policía a su vivienda no quiso hacer la denuncia y por ese motivo el hecho es investigado de oficio por efectivos de la Seccional 14ta. El hombre explicó que es jubilado, pero estaba supervisando la Feria de Artesanías por pedido de un amigo suyo.

El damnificado está convencido que quien atacó su hogar conocía sus movimientos

El domingo fue el último día de la feria en el predio del ex Parque de Mayo y, como todos los días, el damnificado repitió su rutina: a las 18 abandonó su casa ubicada en calle Sancassani, en Villa Tacú, Zonda, para ir a controlar los stands de la feria. En su vivienda no quedó nadie, afirmó Femenía.



Una vez terminado el evento, el hombre emprendió el regreso a su hogar. Eran los primeros minutos de ayer cuando Fermín atravesó la tranquera que da a su patio delantero y cuando caminó hacia el costado Oeste del inmueble, se topó con la puerta reja violentada.

“Los ladrones cortaron los candados y adentro revisaron varios lugares. Entre las cosas que robaron hay un televisor de 55 pulgadas y otro de 40 pulgadas.



También 20.000 pesos. Todo eso suma 100.000 pesos. Esa plata era parte de mi sueldo y ahorros para pagar un alquiler en otro lugar, porque me quería ir de acá. Pero con este robo me tendré que quedar”, dijo el jubilado.