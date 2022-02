Este martes, la Justicia sanjuanina decidió unificar las condenas de un hombre agresor y lo condenó a tres años de prisión efectiva por golpear brutalmente a su pareja.

Según fuentes judiciales, el pasado 13 de septiembre, sobre las 20, la mujer llegó a su casa y su pareja la recibió con insultos delante de sus hijos: "Hija de p... me vas a seguir usando, qué te creés, que te vas a ir con otro?" Ya me has cansado, te tengo odio, te voy a matar y vas a terminar en un cajón".

Al día siguiente, siendo las 10 aproximadamente, la víctima se levantó para colocarse una dosis de insulina porque es diabética. Luego, se preparó una taza de té y fue hasta la habitación. Allí empezó a sentir que el hombre la estaba insultando nuevamente.

En un momento, golpeó con una patada la puerta de ingreso, debilitando las maderas de la puerta. La denunciante no le dio mayor importancia y se dirigió hacia la habitación con la taza de té. Al salir nuevamente, el agresor le tiró una patada hacia la taza que llevaba en la mano, la cual saltó y estalló contra la pared.

A raíz de lo sucedido, ambos ingresaron a la habitación y el imputado comenzó nuevamente con las agresiones y amenazas verbales, pero en esta oportunidad la tomó del cuello y la empujó contra la pared, haciendo que su cabeza golpee en dos oportunidades. En razón de ello, es que a la denunciante le empezó a faltar el aire, lo que provocó su desvanecimiento y desmayo, admitiendo que más allá de que se encontraba en el suelo, la misma estaba consciente. El imputado al verla en dicha situación, es que comenzó a golpearla con golpes de puño en los brazos y con patadas en la zona de las piernas.